Infografika: Samsung se pochlubil deseti inovacemi za deset let řady Galaxy

U příležitosti blížící se premiéry modelů řady Galaxy Note 10 zavzpomínal Samsung na svém blogu na deset let inovací v řadě Galaxy, z nichž vypíchl deset nejvýznamnějších. Jako první je zmíněn Super AMOLED displej, který zažil svůj debut již v roce 2010 u Galaxy S první generace. Od té doby se displejová technologie neustále vyvíjela, a v současné době je bezesporu tím nejkvalitnějším, co mohou mobilní displeje nabídnout. Navíc AMOLEDy nejsou omezeny jen na ty nejdražší modely, ale už se začínají dostávat i do střední třídy.

Samsung Galaxy S I9000 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 122 × 64 × 10 mm, 118 g

displej: 4'', kapacitní Super AMOLED, 480 × 800, 233 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (7,2|5,76 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3, GPS

paměť: 8 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 512 MB, baterie: 1 500 mAh

procesor: Samsung S5PC110 (1× Cortex-A8, 1 GHz, 45nm)

operační systém: Google Android 2,1 (Eclair), upgrade na 2,3

fotoaparát: 5MPx (2 592 × 1 944), video (1 280 × 720) 60 %

Hned o rok později se na trh dostal stylus S Pen, který je ikonickým doplňkem modelů Galaxy Note již od jeho první generace. Na úspěch konceptu náčrtníku se stylusem se pokoušeli navázat i další výrobci, žádný z nich však výrazněji neuspěl. I proto je i dodnes řada Note synonymem pro dotykové pero, které u Galaxy Note 9 dostalo superkondenzátor a Bluetooth.

Zabezpečená platforma Samsung Knox byla poprvé integrována do Galaxy Note 3, který byl představen v roce 2013. Bezpečné prostředí, které umožňuje vytvořit soukromý prostor nebo zařízení přiřadit k MDM firemním systémům, dnes používá celá řada institucí, např. americká armáda. Knox však lze využít i k vytvoření softwarově upravené verze zařízení, o čemž ví své např. Galaxy A40 (Seznam.cz Edition).

Rok 2014 se nese ve znamení biometrické autentikace, která debutovala u Galaxy S5 a Galaxy Note 4. Čtečka otisků prstů byla integrována do domovského tlačítka pod displejem. Na ní postupem času navázaly další metody zabezpečení, např. skener obličeje či duhovky. Čtečka otisků se s malým intermezzem na zadních krytech dostala i přímo pod displej.

Samsung Galaxy S5 katalog | recenze | info rozměry a hmotnost: 142 × 73 × 8,1 mm, 145 g

displej: 5,1'', kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 1 920, 432 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4, GPS

paměť: 16 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 2 800 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 801 (4× Krait 400, 2,5 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 4,4 (Kitkat)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk 77 %

Ve stejném roce navíc Galaxy S5 jakožto první smartphone od Samsungu nabídl odolnostní standard IP67. O dva roky později byla odolnost vylepšena na IP68 v podání modelů řady Galaxy S7. Bezdrátové nabíjení se poprvé objevilo v roce 2015 u modelu Galaxy S6, v dnešní době můžete Galaxy S10 bezdrátově nabíjet zrychleně, příp. využít zpětné bezdrátové dobíjení PowerShare z telefonu pro nabití hodinek, sluchátek nebo dalších telefonů.

Sedmou inovací jsou mobilní platby Samsung Pay, které zažily premiéru již u Galaxy S6 v roce 2015. Podporovaly terminály NFC a MST, a, i když se k nám ještě nedostaly, konkurenčním bojem pomohly k rychlejšímu nasazení mobilních plateb Android Pay, nyní známých jako Google Pay.

Na místě osmém se umístil tzv. Infinity displej, který se poprvé objevil u modelu řady Galaxy S8. Zobrazovací panel měl menší rámečky okolo displeje, a od té doby používá Infinity displej každý topmodel od Samsungu. Pozici devátou zastupuje hlasový asistent Bixby, kterého v našich končinách známe spíše jen pod otravným tlačítkem Bixby, které dlouho nešlo deaktivovat ani přeprogramovat na jinou funkci.

Jako poslední je uváděn profesionální mobilní fotoaparát, který byl u Galaxy S9+ poprvé duální, přidala se k němu variabilní clona a u modelů řady Galaxy S10 i ultraširokoúhlý snímač. Jaké novinky, nejen z pohledu mobilní fotografie, přinese Galaxy Note 10?

Zdroj Samsung News