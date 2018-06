ISOCELL Plus: Samsung opět vylepšuje focení za horších světelných podmínek

Samsung u technologie ISOCELL Plus spolupracoval s Fujifilmem na vývoji materiálu, který mezi jednotlivými fotodiodami vytváří fyzickou bariéru proti „přeslechu" barev. Ten nahradí dosud používaný kov, který někdy odráží či dokonce absorbuje část dopadajícího světla. Nový materiál podle Samsungu umožní zvýšit barevnou věrnost a citlivost fotosnímačů na světlo až o 15 procent, a to při zachování velikosti jednotlivých pixelů na hodnotách 0,8 μm a menších. Samsungu to tak umožní zlepšit výslednou kvalitu fotek za horšího osvětlení při zachování rozměrů snímače. To má do budoucna vést k vývoji mobilních fotoaparátů s rozlišením přes 20 MPx, které budou mít miniaturní pixely, ovšem stejná technologie má přispět ke zvýšení fotek i u pokročilých fotočipů s většími pixely. Samsung novou technologii prezentuje na právě probíhajícím MWC v Šanghaji, a protože je tato technologie představena s předstihem, můžete to znamenat i to, že se dostane do připravovaného Galaxy Note 9. V opačném případě se technologie poprvé ukáže příští rok u Galaxy S10.

Zdroj Samsung News