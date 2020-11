Isocell Vizion 33D. Samsung vyvinul ToF snímač, který nasadí u řady Galaxy S21

U letošní řady Galaxy Note20 ze zad kompletně vypadly ToF snímače (naposledy se objevily u Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra), ovšem příští rok se mají do topmodelů vrátit. A Samsung si je vyrobí sám. První vlaštovkou je nově oznámeny snímač Isocell Vizion 33D (ne, skutečně to není překlep, ale o cílené marketingové označení), který půjde využít při focení s rozmazaným pozadím nebo při zabezpečeném 3D skenování obličeje.

Vizion 33D využívá vysoké rozlišení 640 × 480 pix (na poměry ToF snímačů), a je schopen sledovat pohybující se objekty s nízkou latencí díky podpoře 120 fps. Demodulační systém umožňuje každému pixelu přijímat čtyři fázové signály současně (při 0°, 90°, 180°a 360°), což znamená, že je hloubkový obraz vygenerován pouze z jediného pořízeného „snímku“. ToF snímač dokáže pracovat na vzdálenost 0,2 - 5 metru, takže má být využit i pro zabezpečené odemykání telefonu pomocí rozpoznání 3D obličeje, popř. hlavnímu fotoaparátu na zádech pomůže se správným ostřením na objekty.

Isocell Vizion by se mohl jako první ukázat u řady Galaxy S21 od Samsungu. Spíše než na zadní straně, vidíme jeho existenci reálněji na straně přední, kde by mohl sloužit k odemykání pomocí 3D skenu obličeje. Pokud bychom vycházeli z aktuálních renderů, není na jejich zádech vidět žádné místo, kde by mohl být ToF snímač umístěn. Vše jsou ale zatím jen spekulace, které by se měly s blížícím se lednovým představením řady Galaxy S21 postupně zpřesňovat. A třeba se ToF snímače Isocell Vizion 33D skutečně dočkáme i na zádech...

Zdroj Samsung