Isocell Vizion. Samsung stále věří ToF snímačům, brzy je začne sám vyrábět

Polovodičová divize Samsung zřejmě brzy začne vyrábět své vlastní ToF (Time-of--flight) snímače, čímž vyřeší jejich aktuální nedostatek na trhu. Jejich hlavním výrobcem a distributorem je japonské Sony, které podepsalo exkluzivní kontrakt s Applem, a to znamená, že jejich přísun na trh je dost omezen. U řady Galaxy Note20 tak ToF snímače úplně chybí (naposledy se objevily u Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra), ovšem příští rok se mají do topmodelů vrátit. A Samsung si je vyrobí sám.

Jihokorejci si nechali udělit ochrannou známku na označení Isocell Vizion, která značí 3D ToF snímače, které se zřejmě dostanou zřejmě do připravované řady Galaxy Note21. Samsung je v telefonu použije, jak při focení v režimu Živého zaostření (zaostřený objekt s rozmazaným pozadím), tak i při skenování obličeje. Oficiální cestou sice zatím nic nepadlo, ale jejich hromadná výroba by mohla být zahájena ve druhé polovině příštího roku. A to by znamenalo, že u Galaxy S21 se nové snímače ještě do akce nedostanou.

Zdroj Lets Go Digital via Sammobile