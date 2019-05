Jak budou vypadat záda Samsungu Galaxy Note 10? Chystá se velká změna

Samsung by měl v srpnu představit tabletofon Galaxy Note 10, a spekulace naznačují, že by se na zadní straně smartphonu měla odehrát velká změna. Týkat se má pozice a rozmístění fotoaparátů, které již nemají být zarovnány horizontálně, ale vertikálně u levého zadního rohu. Server PhoneArena následně připravil vizualizaci, jak by mohla záď v reálu nakonec vypadat.

V jednom společném vyvýšeném fotomodulu má být umístěn primární fotoaparát, širokoúhlý snímač a teleobjektiv. Samostatný „ostrůvek“ je pak věnován doplňkům, mezi nimiž najdeme přisvětlovací diodu, ToF kamerku a tzv. „flood illuminator“, který má vysílat infračervené světlo.

Na zadní straně tak po delší době nevidíme snímač srdečního tepu, který má u Galaxy Note 10 nadobro zmizet. Snímač se v průběhu let příliš neprosadil, jeho úlohu z velké míry převzaly nositelnosti s kontinuálním měřením tepu. Jediným významným krokem bylo měření krevního tlaku, které debutovalo u řady Galaxy S9. Ale jen v neveřejné betě, která se ani po více jak roce vlastně nikam dál ani neposunula. A protože měřič srdečního tepu chybí i u Galaxy S10 5G, nebude překvapením, když u chystaného Galaxy Note 10 zmizí úplně.

Pohled na současnou generaci Galaxy Note 9:

Oživeno 30.5. 10:00: Designér Ben Geskin na svém Twitteru publikoval render možného vzhledu tabletofonu Galaxy Note 10, a leaker Ice Universe potvrdil, že se jedná o reálný vzhled zařízení.



Takto by měl vypadat Samsung Galaxy Note 10 z přední a zadní strany

Pokud budeme této dvojici věřit, z pohledu designu nás ve finále zřejmě nic nepřekvapí.