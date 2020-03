Jak by mohl vypadat skládací Galaxy Fold 2? Podle těchto renderů skvěle!

V zákulisí se šušká, že Samsung letos představí nástupce loňského skládacího hybridu Galaxy Fold. Novinka, známá pod kódovým označením Winner 2, by ve finále měla být označena jako Samsung Galaxy Fold 2. Jak bude nový model vypadat, samozřejmě ještě není jasné. Německý web však vycházel z těla Galaxy Fold, které doplnil o všechny dosavadní spekulace, náčrty, „insider“ informace a také o designovou linii, kterou nastínila řada Galaxy S20. A pokud bude skládací hybrid ve finále vypadat nějak podobně, zlobit se určitě nebudeme!

Samsung chce u nové verze Foldu odladit všechny nedostatky první generace. Tím hlavním bude odstranění širokého výřezu na vnitřním panelu. Nahradit jej má displej Infinity-O s drobným průstřelem u pravého horního rohu pro selfie kamerku. Vnější displej by měl obsáhnout většinu plochy v zavřeném stavu, selfie by se měla dostat do výřezu použitého Dynamic AMOLED 2x displeje.

Foťáky by si mohl nový Fold vypůjčit u řady Galaxy S20, na 100× Space Zoom se zřejmě, s ohledem na omezené prostorové možnosti, nedostane, ale hlavní 108MPx snímač by v zadním fotomodulu mohl být klidně připraven. Očekává se také použití pantu nové generace, který se poprvé ukázal u véčka Galaxy Z Flip. To by znamenalo, že složíte obě poloviny displeje k sobě, aniž by mezi oběma díly poblíž pantu byla nějaká výraznější mezera.

Nedílným doplňkem na renderech je i dotykové pero S Pen, jemuž však designéři zapomněli „přidělat“ šachtu. O tom, že nový Fold dostane stylus, se mluví již delší dobu, a poté, co Samsung začal vyrábět UTG skla tato spekulace ještě více zesílila. Jenže, Samsung musí na displej ještě přidat speciální vrstvu, kterou 0,4mm hrotem S Penu nepoškrábete. Do svrchní fólie použité u Z Flip by stylus při prvním lehkém přitlačení udělal trvale viditelnou rýhu, a UTG skla jsou stále dost křehká.

Představení první generace hybridu Samsung Galaxy Fold:

Je velmi pravděpodobné, že stylus je pro Fold 2 v současné době jen zbožným přáním fanoušků. Pokud se však do novinky skutečně dostane, bylo by to elegantní spojení řad Galaxy S, Galaxy Note a původní koncepce Galaxy Fold.

Zdroj Windowsunited