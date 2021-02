Jak by mohl vypadat skládací Galaxy Z Fold3? Jeho design se přímo nabízí...

Samsung by měl v průběhu letošního roku představit nástupce skládacího Galaxy Z Fold2, a jak by mohl Galaxy Z Fold3 vypadat, nastiňuje render, pod nějž se podepsal grafik Ben Geskin. Ten sesbíral veškeré dosud uniklé informace o chystaném skládacím hybridu a použil design známý z loňského Galaxy Z Fold2, který byl inspirovaný zády Galaxy S21 Ultra. Ben Geskin se designově zřídkakdy úplně mýlí, vyobrazený render navíc vypadá dost zajímavě.

Samsung mezi klasickými zařízeními a skládačkami kopíruje designové elementy, takže vyobrazená podoba Z Fold3 určitě není nereálná. Podle představ designéra by si telefon zachoval velký vnější displej a záda by zdobil masivní fotomodul převzatý z Galaxy S21 Ultra. Nevsázíme na to, že by se jednalo o identickou sestavu fotoaparátů, designově by však mohl foťák vypadat dost podobně.

Vnitřní displej budoucí skládačky by mohl nabídnout poddisplejovou selfie kamerku a také dotykové pero S Pen. To je vyobrazeno ve větší podobě, než jaká by se vešla do těla telefonu, a to by mohlo znamenat, že bude stylus jen jako dokoupitelné příslušenství. Stejně jako u Galaxy S21 Ultra. A pokud se potvrdí všechny dosavadní spekulace, mohli bychom se podobně vypadající skládačky dočkat v červnu letošního roku. Stát by měla podobně jako Galaxy Z Fold2, takže se opět připravte na částku okolo 55 tisíc Kč.

Redakční představení skládacího Samsungu Galaxy Z Fold2:

Zdroj Twitter