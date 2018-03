Jak by vypadal Galaxy S9 s výřezem v displeji? Napoví představy designéra

Designér s českými kořeny, Martin Hájek, vytvořil sérií renderů, na kterých ukazuje koncept se vzhledem Galaxy S9, který byl „okořeněn“ přidáním výřezu v displeji ve stylu iPhonu X. Při představení „es devítek“ sice Samsung několikrát zmínil, že vše zvládl bez nutnosti „vykousnutí“ displeje, většina zbývajících mobilních výrobců (až na Sony) však tomuto trendu již podlehla nebo zřejmě velmi brzy podlehne. Jak by tedy vypadal Galaxy S9, pokud by měl mít displej s vykrojením?

Na renderech můžete v naší galerii vidět Galaxy S9 s vykrojeným displejem po boku skutečného Galaxy S9 a iPhonu X. Líbilo by se vám, pokud by Samsung v příštím roce skutečně přešel na módu „vykousnutých“ displejů nebo to podle vás není vůbec potřeba? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

První pohled na Samsungy řady Galaxy S9:

Zdroj Martinhajek