Jak fotí ohebný Samsung Galaxy Z Flip

Letošní Samsungy se soustředí zejména na focení, a ani skládací véčko Galaxy Z Flip za bezmála 40 tisíc korun není výjimkou. Tentokrát nehraje na co největší počet fotoaparátů, stačí mu celkem tři snímače, které těží z nové skládací konstrukce. Vždy jsem byl proti tomu, ale véčko vás prakticky donutí fotit na výšku. A pokud na něj nasadíte přibalený průhledný kryt, nebudete potřebovat stativ. A to ani při focení selfíček.

Tip: Naše galerie ukázkové snímky standardně zmenšuje a komprimuje. Ve větší podobě je v ní uvidíte po kliknutí na lupu. Originály jsme uložili na Google Drive.

Sestavení fotoaparátů u Galaxy Z Flip: primární objektiv: 12 MPx, Super Speed Dual Pixel AF, OIS, F1.8, velikost pixelů 1,4 µm, video až 3 840 × 2 160 pix s 60 fps, AF tracking, HDR10+

12 MPx, Super Speed Dual Pixel AF, OIS, F1.8, velikost pixelů 1,4 µm, video až 3 840 × 2 160 pix s 60 fps, AF tracking, HDR10+ ultraširokoúhlý snímač: 12MPx, úhel záběru 123°, F2.2, velikost pixelů 1,22 µm

12MPx, úhel záběru 123°, F2.2, velikost pixelů 1,22 µm selfie kamerka: 10MPx, F2.4, velikost pixelů 1,22 µm, fixní focus, video až 3 840 × 2 160 pix s 60 fps

Aplikace Fotoaparát se na první pohled nijak výrazně nezměnila, jakmile však displej částečně přeložíte, přeskupí se jinak hodně roztroušené grafické rozhraní do podoby Flex Mode. Z horní poloviny véčka se stane hledáček, ve spodní si pak vše potřebné nastavíte jedním palcem. Posuny do stran přecházíte mezi fotorežimy, poblíž poloviny displeje pak máte vyneseny rychlé zástupce platné pro aktuální režim. A zhruba uprostřed spodní poloviny displeje přepínáte mezi objektivy. Je také třeba dodat, že přepnutí do Flex Mode nijak neovlivní výsledné rozlišení fotografií.



Základní režim fotoaplikace, Flex Mode, nastavení fotoaparátu a fotorežimy, mezi nimiž nechybí ani režim Pro

To ostatně neovlivníte ani vy sami, upravíte si pouze poměr stran pořízené fotografie, s nímž se pojí pevně dané rozlišení, které nijak nezměníte. Véčko vás navíc doslova vybízí k focení v režimu na výšku v částečně rozevřeném stavu. Až dosud jsem „nadával“, když někdo publikoval fotografie na výšku.



Náhled hledáčku na vnějším displeji

Vůbec poprvé však fotím v režimu na výšku i já, a nijak mi to nevadí. Focení na šířku displeje na mě dokonce působí až nepřirozeně. Tlačítkem v pravém horním rohu zapnete náhled hledáčku na vnějším displeji, aby focená osoba alespoň „nouzově“ viděla, jak bude na snímku ve finále vypadat.

Fotografie za denního světla, k jejich kvalitě nemáme žádné výrazné námitky

Za dobrého osvětlení pořídíte z ruky velmi kvalitní fotografie, u nichž sedí vyvážení bílé i reálné odstíny barev. Fotky mají dostatečnou úroveň detailů, a působí velmi povedeně. Na dobrém slunci je vidět široký dynamický rozsah a také si všímáme rychlého ostření. Ve venkovních podmínkách oceňuji i automatický režim HDR, který dokáže vykreslit i proti sluníčku zajímavou oblohu a částečně prosvětlit stíny.



Základní a ultraširokoúhlý snímek na výšku displeje. Díky automatickému HDR obloha často doslova „vystupuje“ z fotografií

Širokoúhlý objektiv má odlišnou clonu, takže se připravte na to, že snímky pořízené základním objektivem a širokáčem budou mít trochu odlišné podání barev, zejména zelené. Snímky pořízené se záběrem 123° jsou sice „proostřeny“ v celém rozsahu, úroveň detailů je však daleko horší, než u hlavního snímače.





Základní a ultraširokoúhlá fotografie, tentokrát při focení na šířku displeje

Je třeba si také zkontrolovat korekci zkreslení, jinak budou širokoúhlé fotky vypadat jako byste je pořídili „rybím okem“. U testovacího kusu však byla funkce aktivní hned po prvním spuštění fotoaparátu.





Makrosnímky a fotky detailů

Skvělé jsou na tom i detaily a makrosnímky, ostatně, díky fotočipu z Galaxy Note10 a optiky z řady Galaxy S20 můžete být na mobilní focení poměrně dost nároční. Při záběrech z absolutní blízky se vám bude líbit dost výrazný bokeh a celková úroveň detailů. Rychlé ostření obstarává automatika, ruční doostření jsme v průběhu testování ani jednou nevyužili.



Povedené výsledky při focení v režimu Živého zaostření. Telefon snímané objekty rozostřuje softwarově za pomoci umělé inteligence

Za dobrého světla oceníte skvělý režim Živého zaostření, z něhož vypadají fotografie jednoduše skvěle. Ostření je rychlé, takže můžete i rozostřeně vyfotit i rozpohybované objekty. Úroveň doostření lze následně doupravit v galerii, příp. přeostřit na jiné místo nebo aplikovat různé rozostřující efekty. Za horšího počasí je vidět pokles fotografické kvality, někdy snímač nedokáže adekvátně vyhodnotit, na který objekt zaostřit, a který následně rozmazat.



Ukázkové fotky při zatažené obloze, snímek zapadajícího slunce

Při zatažení obloze má foťák občas problém s adekvátním vyvážení bílé, barvy jsou lehce vybledlé, jinak však nepozorujeme žádné nedostatky. A když se začne slunce skrývat za obzor, jsou pořízené fotografie na automatiku, i ty pořízení „z ruky“, dost povedené.





Ukázkové fotografie z interiéru

Na fotografiích v interiéru však již s poklesem světla přibývá šumu a ztrácejí se detaily. Pokud fotíte poblíž okna, není to až tak citelné. Pokud však budete od okna dále, nebo pod nedostatečným umělým osvětlením, jde kvalita fotek dost rychle dolů.



Ukázka režimu Single Take, jemuž dominuje nejpovedenější snímek. Single Take v galerii poznáte podle bílé tečky u fotografie

Do výbavy telefonu se z „es dvacítek“ dostala i funkce Single Take, která z 15vteřinové nahrávky vyzobe to nejlepší, a vše vám zobrazí na jednotné obrazovce. Bude se jednat o nejlepší fotky nebo o speciální okamžiky zachycené na videu, přičemž umělá inteligence se nebojí použít různé efekty. Všechny pořízená multimédia pak najdete ve složce DCIM pěkně za sebou tak, jak je telefon v režimu Single Take vytvořil. Naopak Space Zoom ve véčku chybí, přiblížení je pouze digitální (max 8×) ve formě výřezů, které samo o sobě není příliš kvalitní.







Rozdíl mezi automatikou a nočním režimem je dost výrazný...

Líbil se nám i noční režim, byť se nejedná o řešení z letošních „es dvacítek“, ale o noční režim z Galaxy Note10+. Delší doba závěrky, resp. kombinace několika fotek s různým ISO, projasní snímky, ze kterých vystoupí více detailů. Je ale třeba mít okolo alespoň trochu světla, např. pouliční světlo. Pokud budete fotit v téměř úplné tmě, snímač sice z nočního režimu vymáčkne maximum, ovšem za cenu velké zrnitosti výsledné fotografie.





Porovnání fotky pořízené na automatiku a v nočním režimu

Selfie kamerka má bohužel fixní focus, dokáže sice rozpoznávat obličeje, ale už na ně nezaostří. Za dobrého světla se vám podaří vykouzlit povedená selfíčka, raději však doporučím fotit několik fotek po sobě, protože při prohlížení zjistíte, že spousta z nich není úplně ostrá.



Ukázková selfíčka

Při focení v horších světelných podmínkách můžete fotografické nedostatky eliminovat focením v polorozevřeném stavu, což platí, nejen pro selfie, ale také pro focení zadním fotoaparátem. A pokud si telefon položíte na kámen, schody nebo dokonce do natažené dlaně, můžete s nastaveným časovačem při focení minimalizovat otřesy a tím přispět k tomu, aby výsledná fotografie byla co možná nejméně rozmazaná.



Spodní díl véčka poslouží jako stojánek při focení zadním fotoaparátem i při focení selfíček, stačí najít jen ten správný úhel a v případě potřeby využít samospoušť nebo focení dlaní. Stačí ji ukázat do hledáčku

Videa s optickou stabilizací

Videa můžete natáčet maximálně v rozlišení UHD, tj. 3 840 × 2 160 pix, a to s 60 fps. Při takto vysokém rozlišení je však optická stabilizace dostupná jen při 30 fps, ovšem už není možné využít kontinuální autofocus. Pokud zvolíte Super stabilní video, můžete očekávat, že kamerka výrazně eliminuje otřesy při chůzi, maximem je však pouze Full HD.



Nastavení rozlišení videí a možnosti režimu Pro Video

Zajímavé je také to, jak si Samsung poradil s natáčením na výšku. V nastavení si můžete navolit, zda chcete při používání telefonu na výšku skutečně natáčet videa na výšku nebo je raději překlopit na šířku. V případě překlopení je však maximem pouze Full HD s 60 fps.

Kvalitativně platí pro videa to stejné co pro fotografie. Za dobrého světla můžeme pochválit rychlé přeostřování, správnou expozici a účinnou stabilizaci obrazu. Naopak při natáčení v noci nelze přehlednou velká míra šumu daná chybějícím světlem. Superzpomalená videa v 960 fps mají maximální rozlišení HD, a to pokud nahráváte 0,4 vteřiny, což se roztáhne na 12 vteřin. V případě 0,8 vteřiny se výsledné video ve 480p roztáhne na 24 vteřin záznamu, a fotoaparát zpomalenou scénu ještě dokreslí hudbou na pozadí.

Ukázková videa:

Celkově vzato je véčko Galaxy Z Flip slušný fotografický univerzál, který může při natáčení využít spodní díl jako „integrovaný stojánek.“ Škoda pouze neostřící selfie a chybějícího nočního režimu z řady Galaxy S20. Ale třeba se jej dočkáme s budoucí aktualizací.