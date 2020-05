Jak fotí Samsung Galaxy A51

Zlatá střední cesta letošní modelové řady Galaxy A, Samsung Galaxy A51, vsadil na čtveřici fotoaparátů, které však mobilní aplikace nedokáží adekvátně rozpoznat. Zjistili jsme tak pouze označení základního 48MPx fotoaparátu, kterým je IMX616 od Sony. Doplňuje jej 12MPx ultraširokoúhlý objektiv, 5MPx kamerka pro rozmazání pozadí a 5MPx makro. Až na hlavní snímač je fotosestava identická s dříve testovaným Galaxy A71.

Jihokorejský výrobce opět do akce nasazuje makro, škoda, že jsme se nedočkali zoomového objektivu. Jako částečná náhrada vám poslouží výřezy ze 48MPx fotografií, ovšem to platí pouze za dobrého okolního osvětlení.

Tip: Naše galerie ukázkové snímky standardně zmenšuje a komprimuje. Ve větší podobě je v ní uvidíte po kliknutí na lupu. Originály jsme uložili na Google Drive.

Makro je diskutabilní

Hlavní 48MPx snímač používá pixel binning, takže je při prvním spuštění fotoaparátu nastaveno rozlišení 12MPx. Změnit jej můžete pouze výběrem jiného poměru stran. Formát 4:3H znamená focení v maximálním rozlišení 8 000 × 6 000 pix (48 MPx). Výsledné fotky mají často i přes 25 MB! Ostatní snímky (poměry stran Full, 1:1 a 16:9) se vejdou do 3 MB. Jiným způsobem u základní fotoaplikace rozlišení fotografií neupravíte.

Sestavení fotoaparátu Samsung Galaxy A51: primární objektiv: 48 Mpx, světelnost F2.0, 0.8µm pixely, PDAF

48 Mpx, světelnost F2.0, 0.8µm pixely, PDAF ultraširokoúhlý objektiv: 12 Mpx, světelnost F2,2, úhel záběru 123°

12 Mpx, světelnost F2,2, úhel záběru 123° snímač hloubky ostrosti: 5 Mpx, světelnost F2.2

5 Mpx, světelnost F2.2 makro: 5 MPx, světelnost F2.4



















Hlavní snímač se světelností F2.0 se stará o povedené fotografie při dobrém okolním osvětlení. Fotky mají dostatečnou věrnost barev, ovšem některé nedostatky odhalíte až při prohlížení snímků v počítači. Jakmile začne ubývat světla, na fotkách se začíná objevovat krajová neostrost, větší úroveň šumu a foťák také občas nezvládne automaticky správně zaostřit, takže mu musíte pomoci dotykem.





Fotkám na přímém slunci toho není moc co vytknout, snad jen slévání detailů u listů stromů

Máte-li opravdu velmi dobré světlo, hodí se přepnout na maximální rozlišení, v němž více vyniknou detaily. Počítejte však s tím, že ukládání fotek bude trvat o něco déle, protože v paměti zaberou daleko více místa.



Srovnání 48MPx a 12MPx fotografie. V prvním případě můžete fotku o něco přiblížit bez výraznějšího zásahu do obrazové kvality. K tomu však potřebujete ideální světelné podmínky.

Při focení můžete rychle přepnout z hlavní foťáků na širokoúhlý objektiv. Širokoúhlé fotografie zabírají 123° scénu a jsou proostřeny v celém rozsahu, v praxi však díky odlišné světelnosti čekejte lehký barevný posun. Třeba barva oblohy a trávy se mezi oběma fotoaparáty nepatrně odlišuje. U širokoúhlých fotek si v levém horním rohu všímáme většího rozostření, jinak je jejich kvalita poměrně srovnatelná i s dražšími telefony.



Základní a ultraširokoúhlá fotografie. Při focení zámků a dalších architektonických památek se širokáč bude hodit

Zatímco u slunečného počasí si rozdílu je barevném podání jednotlivých snímků odlišné jen nepatrně, stačí, aby částečně nebo úplně zašla obloha, a rozdíly v barevném výstupu jednotlivých snímačů jsou dost znát.



...to stejné, jenže tentokrát postupně zhasíname...

Při focení ve tmě můžete použít i samostatný noční režim, který prodlouží čas, takže jsou fotky o něco více prosvětlené. Když chybí dostatek okolního světla, hodí se každá pomoc navíc, i když u některých typů scén je tento přínos nadbytečný. I v nočním režimu lze přepínat mezi dvojicí objektivů.





Ukázkové fotografie v interiéru. Při focení bílé stěny v šeru vypadají středy fotek narůžověle, to se však při prohlížení fotografií v počítači nepotvrdilo

Noční režim se může hodit i při focení v interiéru, kdy postrádáte potřebné světlo. Na automatiku je u fotek v interiéru patrná větší úroveň šumu a dokonce se i dost výrazně zpomaluje rychlost autofocusu. Než si snímač najde správnou rovinu ostrosti, můžete to trvat i dvě, tři vteřiny. V telefonu je připraven i režim Pro, v němž navíc upravíte ISO, vyvážení bílé a korekci expozice. Režim Živého zaostření nabízí výrazný bokeh, který v některých situacích vypadá až příliš uměle. Nejste však omezeni jen na focení obličejů, rozmazat můžete, co chcete.



Ukázka režimu Živého zaostření

Ve fotosestavě najdeme i makroobjektiv, který má fixní focus při vzdálenosti 3 - 5 centimetrů od snímaného objektu. Dotykem na displej tedy nijak nepřeostříte, cílem je vytvořit detaily se zajímavým bokehem. A k tomu budete potřebovat dostatek světla. V interiéru jsou makrosnímky prakticky nepoužitelné, nejlepších výsledků docílíte na přímém světle. Raději ale vyfoťte více snímků po sobě, protože nemusí být ideálně ostré, a z displeje to (bohužel) nijak nepoznáte. Navíc, kvůli chybějící stabilizaci stačí i sebemenší pohyb ruky, a makro bude rozmazané.

​



Ukázkové makrosnímky, kvalita fotek má od ideálu daleko. Každý snímek byl vyfocen pětkrát a jen jedna fotka z celé série byla, jakž takž, zaostřená. Spokojen jsme nebyl ani v jednom případě

Pokud se spolehnete na focení detailů bez využití makrosnímače, budete zcela jistě spokojeni. Snímky mají velmi dobrou ostrost, pouze výjimečně pořídíte rozmazané fotky detailů. Občas také musíte pomoci snímači aby správně zaostřil, např. u fotografie pampelišky foťák ostřil automaticky jen do dálky.



Detaily pořízené hlavním snímačem. Kvalita je velmi dobrá, makro tak prakticky postrádá jakýkoliv smysl

Selfie kamerka má rozlišení 32MPx a světelnost F2.2. I pro ni platí, že v základu spojuje čtyři pixely do jednoho, takže na výstupu čekejte osmimegapixelové fotografie. Pro focení v maximálním rozlišení musíte změnit poměr obrazu na 4:3H. Pro skupinová selfíčka můžete v obou rozlišení trochu rozšířit zorné pole, jinak ale selfie nezvládá ostřit, což se podepisuje pod slévání detailů.



Selfie v interiéru, rozdíl mezi vysokým rozlišením a po aplikaci pixel binningu není nijak výrazný



Rozdíl v záběru scény v případě základní a široké selfie

UHD bez OIS a zpomalené video v HD

Galaxy A51 natáčí maximálně 4K videa s 30fps, ovšem není u nich k dispozici stabilizace, takže s tím musíte počítat. A to se bavíme o stabilizaci digitální, optická stabilizací telefon vybaven není. Při natáčení také nepřepnete mezi objektivy, a to a ani při nejnižším rozlišení HD. Škoda, přepínání mohlo do natáčených videí vnést alespoň trochu originality.

U Full HD videí už stabilizace k dispozici je, ovšem pouze digitální. A kdo již jednou přivykl na OIS, ten už na jiný druh stabilizace nikdy nevsadí. S ohledem na střední třídu telefonu je zřejmé, že Samsung někde musel ušetřit. Nejpovedenější stabilizaci poskytuje režim Superstabilní, pořízená videa vypadají podobně, jako byste je natáčeli na držáku s gimbalem. Videa mají jinak slušnou zvukovou složku a barevné podání odpovídající skutečnosti, zoom (až 8×) je však pouze digitální.

Za šera a v noci jde samozřejmě kvalita videí dost rychle dolů. Na krátká videa z nočních pochůzek to stačit bude, šum a roztřesení obrazu je však až nepříjemně výrazné.

Zpomalená videa se natáčí pouze v HD rozlišení, a foťáku dělá dost velký problém zaostřit na objekt v popředí. Před natočením videa jsem musel na šestkrát ručně přeostřovat. Nevýhoda je také načasování, nečekejte žádnou detekci pohybu jako u vybavenějších modelů. Po stisknutí nahrávání se hned zaznamená zpomalené video, a pokud začnete s pohybem o trochu dříve nebo o chlup později, na videu zpomalený pohyb neuvidíte.