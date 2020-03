Jak fotí Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy Note10 Lite má na zádech tři 12MPx fotoaparáty doplněné do čtverce přisvětlovací diodou. Jako hlavní byl použit snímač Sony IMX333, v průstřelu displeje pak najdete 32MPx selfie kamerku Sony IMX616. Ta však neumí ostřit. Ve fotovýbavě budou navíc snad jen UHD videa s 60 fps, optické stabilizaci pomáhá i digitální.

Fotoaparát svým sestavením nijak výrazně nevyčnívá. Jedná se spíše o standard, který vám umožní dvojnásobné přiblížení a také dvojnásobné oddálení scény pomocí ultraširokoúhlého fotoaparátu.

Naše galerie ukázkové snímky standardně zmenšuje a komprimuje. Ve větší podobě je v ní uvidíte po kliknutí na lupu. Originály jsme uložili na Google Drive.

Variabilní clona zmizela

Zatímco další letošní novinky Samsungu vsadily na snímače s velkým rozlišením, Note10 Lite zůstává věrný rozměru 1/2.55", který se v topmodelech používá (s drobnými obměnami) od dob Galaxy S7. Nečekejte tedy žádné hrátky s výřezy a umělou inteligencí. Základní fotoaplikace se nijak neliší od dříve testovaných modelů. Mezi objektivy přepínáte ikonkami na pravé straně hledáčku, v pruhu napravo jsou k dispozici všechny fotorežimy, na levém boku jsou pak vyneseny rychlé volby, které můžete nahradit dle svých preferencí.

Sestavení fotoaparátů u Galaxy Note10 Lite: primární objektiv: 12 Mpx, světelnost F1.7, Dual Pixel PDAF, OIS

ultraširokoúhlý objektiv: 12 Mpx, světelnost F2,2, úhel záběru 123°

teleobjektiv: 12 Mpx, světelnost F2.2, 2× přiblížení, PDAF, OIS

















Oproti Notu10+ je hlavním negativem absence variabilní clony, která dokázala ve dne a v noci z fotoaparátu vymáčknout maximum. Spolehnout se však i nadále můžete na slušnou světelnost primárního objektivu. Na zbývající objektivy přepínáte samostatnými tlačítky se „stromečky“ v pravé části hledáčku. Základní aplikace Fotoaparát se tak neliší od dříve testovaných Samsungů. Fotorežim si přepnete z pravého pásu, pro každý z režimů jsou rychlé volby vyneseny na levý bok.



HDR se aktivuje automaticky, umělá inteligence ležící "objekt" správně rozpoznala jako zvíře

O rozpoznávání scén se úspěšně stará umělá inteligence, na nějaký větší přínos směrem ke kvalitě výsledné fotografie to ale není. Bixby Vision se stará o rozpoznávání objektů, AR Emoji zase o vytvoření vaší digitální reprezentace. Obě funkce jsou známy již z Galaxy Note10+, a nečeká nás tedy nic nového.



Displejové režimy zařazené pod položkou Další a forografický režim Pro

Fotorežimů je na výběr celá spousta, v praxi však využijete jen několik z nich. Mimo automatiky se může hodit režim Pro, v němž si nastavíte korekci expozice, vyvážení bílé, ostření, efekty, čas uzávěrky (1/24000 až 10s) a ISO (50 - 3 200). V režimu živého zaostření můžete fotit objekty i portréty s rozmazaným pozadím, ze všeho nejvíc nás však zaujal noční režim. V úplné tmě bude na fotce černočerná tma, stačí však alespoň trochu vzdáleného světla, např. pouličního osvětlení, a telefon složením několika snímků s různým ISO snímanou scénu dost výrazně zesvětlí.





Fotografie ze slunečného a polojasného počasí, snímač za dobrých světelných podmínek fotí dost podobně jako Note10+

Ultraširokoúhlý snímač pořizuje snímky se záběr 123°, raději použijete nabízenou korekci zkreslení, nebo budou výsledné fotky vypadat, jako byste je pořídili rybím okem.









Základní, ultraširokoúhlý objektiv a zoom. Širokáč má fotky výrazněji do zelena

Je to sice už rok stará písnička, ale rozlišení fotek si stále neupravíte, pouze poměry stran fotek, u nichž je pevně dáno rozlišení výsledných fotografií. Nikde se ho však dopředu nedozvíte, až při prohlížení podrobností u pořízených snímků. U videí je maximum UHD rozlišení s 60 fps, ovšem stabilizace, daná gyroskopem a elektronickou stabilizací, je k dispozici maximálně u UHD s 30 fps. Je také škoda, že při natáčení v UHD nelze (podobně jako při focení) plynule přepínat mezi objektivy. Funguje to jen u rozlišení Full HD.





Fotografie pořízené v interiéru. Ostrost už není ideální a ztrácejí se i detaily, a s méně světlem to bude ještě horší

Selfie kamerka s rozlišením 32 MPx a světelností F2.2 využívá 4:1 pixel binning, takže na výstupu lezou z telefonu 8MPx fotografie. Barvy jsou reálné, žádné hlubší detaily ale nečekejte. To jde možná i na vrub tomu, že selfie kamerka neumí ostřit, ale má pouze fixní focus na rozpoznané obličeje. Moc nechápu, proč je u selfie defaultně nastaven režim z výřezem, pro maximální rozlišení musíte při každém spuštění selfíčka přepnout na plnoformátovou selfie bočním přepínačem.



Selfie uvnitř a v interiéru, pozor na to, že v základu je selfie oříznutá, je třeba přepnou na plné rozlišení

Fotky srovnatelné s Galaxy Note10

Při pohledu na fotografie můžeme konstatovat, že výsledky jsou hodně podobné, jako byste snímky pořídili vybavenějším Galaxy Note10. Detaily jsou povedené, občas postprocessing zpracuje některé objekty dost uměle, např. detaily trávy nebo některé stíny. Dynamické rozsah je dost široký, HDR se aktivuje samo dle potřeby, což se bude hodit třeba u fotek, kde vám do scény zasáhne ostré sluníčko.



Fotografie pořízené v režimu Živého zaostření, dostatek světla je základ

Barvy odpovídají skutečnosti, možná lépe než u Notu10, protože jsou odstíny trochu utlumeny. Od vybledlých barev je to však na hony vzdálené, fotky působí přirozeně, i když u ultraširokoúhlých fotek si při přímém srovnání všimnete lehkého nádechu do zelena.



Ukázkové detaily na slunci a vevnitř

Detaily jsou opět silnou stránkou jinak všestranného fotoaparátu, na přímém slunci je to bez výhrad. Při umělém osvětlení je třeba fotit několik snímků po sobě, protože později zjistíte, že je i několik z nich rozmazaných. Zoomový objektiv s dvojnásobným přiblížením má podobné barevné spektrum jako základní snímač, má pouze nepatrně horší kontrast.



Fotografie pořízená na automatiku a následně v nočním režimu

Povedený noční režim dokáže vytáhnout detaily, ovšem za cenu výraznějšího zrnění. To je daní za nedostatek světla, v některých scénách však výraznější šum chybí a nahrazují jej detaily, které ani u základní fotografie vidět nebyly. Na noční režim u Galaxy Note10+ sice Lite verze nemá, i tak jsou výsledky fotek v nočním režimu velmi slušné.

Samsung Galaxy Note10 Lite katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 8,7 mm, 199 g

displej: 6,7", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 9810 (4× Exynos M3, 3 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 71 %

vybavenost 2,4/6

výhodnost cena: 14 990 Kč až 16 325 Kč

Videa se optickou stabilizací

U videí můžeme pochválit optickou stabilizaci, která funguje i u UHD rozlišení při snímkovací frekvenci 30 fps. Optika velmi dobře eliminuje otřesy rukou, a to jak u hlavního, tak u ultraširokoúhlého snímače, ještě lépe funguje stabilizace u Ultrastabilního videa. Funkce využívá doplňkový zoomový objektiv a efektivně eliminuje otřesy telefonu při chůzi nebo pomalejším běhu.

Pro samotnou kvalitu videí platí to stejné, co pro fotografie: na sluníčku je kvalita bez výhrad, uvnitř si s ubývajícím světlem všimnete větší úrovně šumu a ztráty detailů. Podstatné je také to, že pořízená videa vypadají lépe a displeji telefonu, než při prohlížení v počítači. Může se stát, že budete z těchto vizuálních rozdílů dost zaskočeni.

