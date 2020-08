Jak fotí Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G: dohlédne 50× do dálky, ostří laserem

Samsung Galaxy Note20 Ultra je multimediálním zařízením, u kterého musíme brát vážně i fotoaparát na zadní straně. Inspirace foťákem z modelu Galaxy S20 Ultra je zřejmá. Hlavní snímač doplňuje ultraširokoúhlý objektiv a také periskopický teleobjektiv. ToF snímač z loňského Galaxy Note10+ se do výbavy nedostal, místo něj jde do akce laserový autofocus.

Jako hlavní byl po vzoru Galaxy S20 Ultra zvolen 108MPx snímač se světelností F1.8, který v základu slučuje devět pixelů do jednoho. Za dobrých světelných podmínek můžete fotit v nativním rozlišení a zachytit tak na fotkách o něco více detailů.

Sestavení foťáku Galaxy Note20 Ultra: Hlavní objektiv: 108 Mpx, velikost snímače 1/1.33", světelnost F1.8, velikost pixelů 0,8 µm (s pixel binningem 2,4 µm); PDAF, laserové ostření, OIS; video až 8K při 24 fps nebo Full HD se 120 fps

108 Mpx, velikost snímače 1/1.33", světelnost F1.8, velikost pixelů 0,8 µm (s pixel binningem 2,4 µm); PDAF, laserové ostření, OIS; video až 8K při 24 fps nebo Full HD se 120 fps Teleobjektiv: 12 Mpx, světelnost F3.0, velikost pixelů 1 µm, PDAF, OIS, 5× optický zoom, 50× hybridní zoom

12 Mpx, světelnost F3.0, velikost pixelů 1 µm, PDAF, OIS, 5× optický zoom, 50× hybridní zoom Ultraširoký objektiv: 12 Mpx, velikost snímače 1/2.55", světelnost F2.2, velikost pixelů 1,4 µm

12 Mpx, velikost snímače 1/2.55", světelnost F2.2, velikost pixelů 1,4 µm Selfie: 10 Mpx; světelnost F2.2, velikost snímače 1/3.2", Dual Pixel PDAF; video: až UHD s 60 fps

TIP: Naše galerie ukázkové snímky zmenšuje a komprimuje. Můžete si je zvětšit kliknutím na lupu, originály jsme uložili na Google Drive.

Znovu a tentokrát o něco lépe

Samsung opět vsadil na 108MPx fotočip o rozměrech 1/1.33" a s ohniskovou vzdáleností 26 mm, který využívá 0,8μm pixely. V základním sestavení je aplikován nonapixel binning, kdy se pro lepší absorpci světla spojuje devět pixelů do jednoho. Výsledkem jsou tak 12MPx fotografie při poměru stran 4:3. Samostatně však ve fotoaplikaci rozlišení (opět) nijak nenastavíte, je pevně svázáno s nastaveným poměrem stran.



Známé rozhraní fotoaparátu a dostupné fotorežimy

Fotoaplikaci Samsung přejal z dřívějších modelů řady Galaxy. Spouště, přepnutí na selfie a vstup do galerie čekejte úplně vpravo. V pravé části hledáčku můžete přepnout mezi třemi základními objektivy dle ikonek stromů. V levé části hledáčku máte vyvedeny rychlé přístupy či vstup do nastavení, kde jsou k dispozici pokročilé volby.



Makro a focení detailů má i tentokrát své limity. Jakmile jste ke snímanému objektu blíže než na 10 centimetrů, připravte se na to, že obraz nebude ostrý

Začněme záležitostmi, které Samsung vylepšil. První oblastí je ostření. U Galaxy S20 Ultra bylo slabinou pomalé ostření, které u raných verzí často vůbec nefungovalo spolehlivě. A protože Note20 Ultra dostal stejný základní foťák s PDAF, musel ho Samsung dovybavit laserovým ostřením. A to se jihokorejcům povedlo na výbornou. Foťák ostří bleskově, i při rychlé změně scény v hledáčku, resp. při přeostření z dálky na blízko a naopak, je ostření vždy dost svižné.



Součástí foťáku je i Optimalizátor scény. Pokud umělá inteligence zjistí, že detail není správně zaostřený, vyskočí vám v pravém spodním rohu hledáčku položka „2x“

Druhou záležitostí, která byla vytýkána modelu Galaxy S20 Ultra, bylo focení maker a detailů. Optika je totiž i nadále nastavena na ostření do relativně dlouhé vzdálenosti, takže foťák zaostřuje jakžtakž až na vzdálenost cca 10 centimetrů od snímaného objektu. Fotky detailů mají přirozeně velmi výrazný bokeh, takže to vypadá, jako byste je fotili foťákem se široce otevřenou clonou.



Základní fotografie, kdy jsou nůžky ještě ostré, a režim Blízký záběr, který pro focení detailů přepne na teleobjektiv a přidá 2× přiblížení. Při přepnutí se však musíte od snímaného objektu trochu vzdálit

A to musíte současně počítat i s velmi výrazným bokehem. Samsung to u první Ultry vyřešil přidáním režimu Blízký záběr, který se objevuje i u Galaxy Note20. Jenže tentokrát vám v hledáčku při ne zcela ideálním zaostření detailu vyskakuje okýnko „2x“, které přepne na teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením, což vám pomůže zachytit kvalitnější detail či makro.



Optika Galaxy S20 Ultra (vlevo) a Galaxy Note20 Ultra (vpravo) je na tom velmi podobně. Takto vypadá fotografie květu z blízka v interiéru, u Notu20 Ultra je vidět nepatrně více detailů, rozdíl ale není nijak zásadní

Jenže, na nabídku Blízkého záběru se nemůžete vždy spolehnout. Bývá pravidlem, že když přiblížení potřebujete nejvíce, tak jej telefon sám nenabídne. A přepnout na manuální režim s ručním doostřením zabere tolik času, že vám zmizí objekt zájmu (např. včela na květu).



Srovnání focení na automatiku s režimem Blízký záběr, občas se vám však povede vyfotit detaily kvalitně, ovšem spíše s větší dálky, než jste zvyklí u vašeho stávajícího smartphonu

Často tak při focení maker zjistíte, že jsou výsledné snímky nedoostřené. A přitom by stačilo, aby Samsung režim makro přidal ke třem základním objektivům, abyste na něj mohli rychle ručně přepnout, kdykoliv budete potřebovat...



Z makrosnímků a fotek detailů se moc těšit nebudete. Kvalitativně (a to i při přímém srovnání) odpovídají Galaxy S20 Ultra. Tentokrát je však pod horší makro podepsána jen optika nastavená do dálky, když je objekt dostatečně daleko, Note20 Ultra jinak ostří bez problémů

Space Zoom s až 50× přiblížením

Kvalita pořízených fotek za běžného venkovního světla je velmi vysoká, k fotkám s vysokou úrovní detailů, s nízkou úrovní šumu a širokým dynamickým rozsahem nemáme výraznější výhrady. Snad jen to, že na Dynamic AMOLED 2X displeji vypadají snímky líbivěji než na monitoru počítače, pokud však ze Živého displejového režimu přepnete na Přirozený, budou prezentované barvy odpovídají skutečnosti. Snímky jsou dobře prokreslené a to víceméně za jakýchkoliv světelných podmínek (ráno, poledne, večer). Při pohledu na barevné podání a úroveň detailů se Ultra může směle měřit s aktuální špičkou.





Fotografie pořízené za slunečného počasí

Hlavní snímač využívá slévání devíti pixelů do jednoho, můžete však ručně přepnout na formát 4:3H, takže budete fotit v plných 108 megapixelech. Připravte se však na to, že fotka může mít i přes 25 MB! A proč fotit v nativním rozlišení? Na fotku se vám dostane o něco více detailů, to však platí jen při ideálních světelných podmínkách. Jinak můžete s klidem zůstat u základního 12MPx rozlišení.



12MPx a 108MPx fotografie. Snímač těžil z dostatečného světla, proto mají detaily při přiblížení (třeba stromy na předělu mezi lesem a vodní hladinou) daleko lepší kresbu, větve stromu již nesplývají v jednotnou mazanici

I tentokrát můžete snímanou scénu rychle přiblížit. Jihokorejci tentokrát ustoupil marketingu (viz 100× Space Zoom u S20 Ultra) a do telefonu přidali „pragmatičtější“ 50× hybridní přiblížení. Jeho základem je teleobjektiv s 5× optickým zoomem, který při jiných úrovních přiblížení (2×, 4×, 10×, 20× a 50×) využívá kombinovaná data z hlavního snímače a periskopického teleobjektivu. Při přepnutí na zoomový objektiv se nastaví 5× přiblížení, ostatní úrovně si musíte ručně vybrat s boční nabídky (5× zoom však ručně nenastavíte).





Postupné přiblížení - úrovně 1×, 2×, 4×. 10×, 20×, 50×

Čtyřnásobné přiblížení však nepoužívejte, už v hledáčku je vidět, že scéna je trochu rozmazaná. V praxi jsem fotil s dvojnásobným přiblížením nebo s pětinásobným zoomem, maximem pro jakž takž udržitelnou kvalitu fotky byl 10× zoom. Při větším přiblížení se do fotek vkrádá výrazný digitální šum, a to i při ideálních světelných podmínkách.





Postupné přiblížení - úrovně 1×, 2×, 4×. 10×, 20×, 50×

Při vyšších úrovních přiblížení se u levého horního rohu zobrazí hledáček - to abyste věděli, na kterou část snímku aktuálně míříte. I z ruky se však podaří pořídit vcelku kvalitní zoomy pohybujících se objektů.





Postupné přiblížení v podvečer - úrovně 1×, 2×, 4×. 10×, 20×, 50×

Protože v telefonu chybí ToF snímač, řeží Samsung focení v portrétovém režimu pomocí umělé inteligence. Ta funguje slušně, jen nám vadí to, že foťák při přepnutí na režim Živého zaostření automaticky přepíná na teleobjektiv, přičemž mnohem přirozeněji vypadají fotky pořízené hlavním fotoaparátem.



Režim Živého zaostření u teleobjektivu a základního snímače

Ultraširokoúhlý objektiv dokáže velmi dobře rozšířit zorné pole, takže se vám na fotku vejde daleko větší část prostoru. A co je hlavní, hlavní snímač se širokáčem sdílí barevný profil, takže se nemusíte bát, že by fotky pořízené ultraširokoúhlým foťákem nějak výrazně vybočovaly. Jistě, rozdíly zde jsou, ovšem nijak výrazné. Ztráta detailů je u objektivu minimální, ve dne vás překvapí, v noci však od něj přílišnou kvalitu nečekejte.



Základní a odpovídající ultraširokoúhlý snímek

Při focení uvnitř si všimnete šumu a neostrosti detailů, což je přímo úměrné světlu, které na snímači chybí. A nepomůže ani skládání devíti pixelů do jednoho. Při umělém osvětlení jsou výsledky o něco lepší, ale samostatné fotky v interiéru mají spíše průměrnou kvalitu.





Ukázkové fotografie z interiéru

Stejně jako v řadě Galaxy S20, se i u testovaného Notu dostala řada na režim Single Take. Pokud chcete souběžně natáčet a fotit vše, co se kolem vás děje, jedná se o skvělou možnost, jak toho zachytit co nejvíce. U telefonu si můžete vybrat dobu záznamu (5 - 15 vteřin), po kterou se budou záběry vyhodnocovat a ukládat.



Ukázka režimu Single Take. Umělá inteligence ze záběru vytváří fotografie s filtry či videa s různou délkou a třeba i s opakující se smyčkou

V neposlední řadě si novinka pamatuje poslední použitý režim, a něj hned při opětovném spuštění sama naběhne. Zda je to dobrá či špatná vlastnost, nechám na vašem zvážení. Ovšem v nastavení si můžete zvolit, které funkce se mají po opětovném spuštění foťáku zachovat, a které zase vynulovat.



Ukázková selfíčka v různých světelných podmínkách

Selfie můžete fotit širokoúhlá desetimegapixelová, v základu však selfie startuje u ořezaného rozlišení 6,5 MPx. Selfie dokáže automaticky zaostřovat, snímač trochu bojuje se stínem v obličeji a také s detaily vousů, barva pleti však i v různých světelných prostředích odpovídá skutečnosti. V noci má selfie problém zaostřit, takže je kvalita selfíček nevalná. Ale to se dalo čekat.

Fotíme v noci

Do fotovýbavy se i tentokrát dostal samostatný noční režim, ovšem i tehdy, když fotíte na automatiku, je doba expozice automaticky nastavena až na 3 vteřiny. To foťáku umožní zajistit dostatek světla, což se podepisuje v kvalitnějších nočních snímcích. Daleko větší přínos je však vidět u samostatného nočního režimu, na něhož telefon sám doporučuje v případě focení v noci přepnout.



Porovnán fotek pořízených na automatiku a v nočním režimu

Expoziční čas při focení na noční režim může být maximálně až 240 vteřin (ve stativu), v případě focení s z ruky jsme se dostali na maximálně 9vteřinovou expozici. Telefon si čas nastavuje sám a nijak jej nezměníte. U delších časů bude třeba telefon upevnit do stativu, jinak budou fotky rozmazané. Obecně se nám osvědčilo fotit na noční režim tehdy, je-li v okolí opravdu méně světla. Pokud budete stát přímo pod lampou venkovního osvětlení, klidně zůstaňte u automatiky.





Space Zoom v noci za pouličního osvětlení

Blesk přisvětlí scénu jen do několika metrů, jinak si v noci vystačíte s automatikou či nočním režimem. U smartphonů jsme už viděli kvalitnější noční fotky, ovšem výsledky focení v noci můžeme i tak hodnotit lehce nadprůměrně.





Automatika, automatika s bleskem a noční režim. Další fotky pořízené v noci

je vidět, že si Samsung kvůli nižší míře okolního světla hodně pomáhá delší expozicí. Delší časy často vedou k šumu, který zasáhne do celkové kvality fotky. Noční focení je lehce nadstandardní, noční focení však o něco lépe zvládá Xiaomi i Google u svých Pixelů.

Režimy Pro Foto a Pro Video

Oproti automatice nabízí režim Pro Foto, v rámci něhož si nastavíte efekty (nádech, sytost, kontrast, zvýraznění, stíny), teplotu bílé, upravíte ostření, korekci expozice, čas závěrky, focení do RAWu a ISO (50-3200). V režimu Pro Video se k tomu navíc přidává histogram, intenzita levého a pravého audiokanálu a nastavení mikrofonu. Ten může zachytávat zvuky zepředu, zezadu nebo může být všesměrově laděný. Při natáčení si jej můžete ručně zesílit, podporovány jsou i externí mikrofony připojené přes USB-C a Bluetooth.



Detaily fotografického a video režimu Pro

V nastavení aplikace fotoaparát si můžete nastavit rozlišení videí až na 8K (s 24 fps) s aktivní optickou stabilizací. Připravte se však na to, že dvacet vteřin videa v rozlišení 7 680 × 4 320 pix klidně zabere i přes 200 MB. Záznam musí probíhat na interní paměť telefonu typu UFS 3.1, posléze jej můžete přesunout na paměťovku. 33MPx „screenshoty“ při prohlížení 8K videí můžete proměnit v samostatné fotografie. Alternativně můžete natáčet videa v UHD s až 60 fps.

Možnosti režimu Pro Video:

Spíše než 8K je v případě Notu20 daleko zajímavější natáčení Full HD videí se 120 fps! A protože takto vysokou snímkovací frekvenci ve webových přehrávačích jen tak nenajdete, doporučíme si ukázkové video stáhnout a přehrávat si jej ve svém smartphonu. Zvláště u tekoucí vody vypadá 120 fps velmi zajímavě. Kvalitativně jsou videa dost povedená, líbí se nám povedená zvuková kulisa, dynamický rozsah, vyvážení barev, stabilní OIS i absence jakéhokoliv přeostřování.



Nastavení rozlišení videí, samostatně lze upravit rozlišení pro režim Video Pro

V rámci videonabídky nechybí ani položka Superstabilní video, která umožní pořídit plynulé záběry za chůze. V noci se tomuto režimu stoprocentně vyhněte. Ultrazpomalená videa v HD rozlišení můžete natáčet až se snímkovací frekvencí 960 fps. V editoru lze následně superzpomalené video dovybavit o tematickou hudbu na pozadí.

Ukázkové video v 8K:

Ukázkové Full HD video se 120 fps:

Ukázkové UHD video s 60 fps:

Superstabilní Full HD video ve dne:

Superstabilní Full HD video v noci:

Superzpomalené HD video s 960 fps:

Superzpomalené video s hudbou na pozadí (960 fps):

Celkově vzato se telefon fotograficky vzhlédl v Galaxy S20 Ultra. Mezi největší přínosy patří natáčení Full HD videí ve 120 fps v režimu Pro či možnost použit externí mikrofon při natáčení. Fotoaparát těží z rychlého laserového ostření, v režimu Pro můžete fotky ukládat i v RAWu, a samotné fotografické možnosti jsou díky třem fotoaparátům poměrně variabilní. Tedy, až na makro a detaily, které jsou největší slabinou fotosestavy. A, i když si pomůžete Režimem blízkého záběru, s velmi výrazným bokehem a hranovou neostrostí to ještě není úplně ono. V DxOMark však telefon zcela jistě letošní S20 Ultra o pár bodíků přeskočí.