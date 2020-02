Jak fotí Samsung Galaxy S20 Ultra? Máme pro vás první ukázkové fotografie!

Samsungy řady Galaxy S20 se včera poprvé ukázaly v Praze, takže jsme si u nich mohli poprvé otestovat kvalitu fotoaparátu. Ne, že by nás dva základní modely snad nezajímaly, ale s ohledem na mobilní fotografii je v centru dění jednoznačně Galaxy S20 Ultra. Na souhrnné zhodnocení, jak nový model fotí, si počkáme až do recenze (a také na finální firmware). Naše poznatky v článku tak berte spíše jako ochutnávku, ve které si ukážeme snímky v maximálním rozlišení 108 MPx, Space Zoom uvnitř a za denního světla, focení v nočním režimu či ukázkové 8K video!

Největším trumfem Galaxy S20 Ultra je fotoaparát, jehož detaily jsme rozebrali v preview nového telefonu a také v tomto článku. Telefon používá 108MPx snímač s technologií Nonacell, v rámci které při focení spojuje devět pixelů do jednoho. V rámci fotoaplikace nelze přímo upravit rozlišení, dostanete s k němu obklikou přes nastavení poměru stran u výsledné fotografie. Poměr 4:3 využívá spojování pixelů, takže na výstupu vycházejí 12MPx fotky, poměr 4:3H vám umožní fotit v maximálním rozlišení.



Stejná scéna uvnitř, vlevo ve 108 MPx, vpravo ve 12 MPx. Nonapixel binning v interiérech pomůže k lepšímu proostření snímků



Další 108MPx fotografie pořízené v interiéru. Pro zobrazení fotky v plném rozlišení použijte v galerii tlačítko lupy

Hodně zajímavá i funkce Space Zoom, tj. až 100× hybridního přiblížení. Samotný teleobjektiv využívá 10× hybridní optický zoom, kterému následně pomáhají výřezy a umělá inteligence. Můžeme také dodat, že pokud použijete jakékoliv přiblížení, do výsledné fotografie se sbírají obrazová data ze všech fotoaparátů najednou.



Mimo základní fotografických režimů se ve Fotoaplikaci nacházejí i tyto další vyrovnané na jedné obrazovce. Pokud na ně chcete přepínat rychleji, můžete si je ručně přetáhnout do pravé lišty

Jistě, 100× přiblížení je jen marketing, zhruba do 25× zoomu jsou výsledky stále poměrně dost povedené, což je na mobil dost slušná úroveň přiblížení. Od třicítky už si všímáme výrazného digitálnímu šumu a rozmazání. Navíc, v ruce vyšší úrovně zoomu již těžko „udržíte“, takže budete potřebovat stativ. U vyšších úrovní přiblížení se v levém rohu hledáčku zobrazí náhledové okno s křížem, které vám ukáže, na kterou část snímku máte aktuálně přiblíženo.





Postupné přiblížení při venkovním focení - 1×, 2×, 4×, 10×, 30× a 100×





Postupné přiblížení při focení v interiéru - 1×, 2×, 4×, 10×, 30× a 100×

Pro mobilní fotografy, kteří chtějí se scén při minimálním úsilí vymáčknout maximum, slouží režim Single Take, který je do češtiny překládán jako „Režim Jednou“. Stačí patnáctivteřinová nahrávka okolí, ze které si umělá inteligence vyzobe to nejzajímavější. Pořídí fotky a videa speciálních okamžiků, animace, efekty a vše vám uloží do galerie. Na první pohled funkce ukáže jen jeden nejlepší snímek, zbytek pořízeného materiálu si pak vysunete ze spodní lišty. A výsledky jsou to hodně povedené.



Spouštíme režim Single Take, a toto je výsledek našeho snažení. Z jedné scény si telefon vytáhne zajímavé okamžiky, fotky a videa a seřadí vám je v galerii do tohoto náhledového okna. Na prvním místě je vždy zobrazen ten nejpovedenější snímek

Dalším významným přídavkem řady Galaxy S20 je vylepšený noční režim. Snímač podle okolních světelných podmínek a typu scény vyhodnocuje expoziční čas, který vám zobrazuje v pravém horním rohu. V případě testovacích snímků bylo použito 8 vteřin, a po stisknutí spouště jsem mohl i vizuálně sledovat plynoucí čas na postupně žlutě se zaplňujícím tlačítku spouště. Focení probíhalo z ruky, ovšem v testovacím prostředí dalo trochu zabrat vyhledání tmavších prostor. U některých fotek si všimnete jen lehkého projasnění, u jiných zase výrazně vystoupí detaily. Focení v úplné tmě se nám nasimulovat nepodařilo.



Fotka pořízená na automatiku a hned poté v nočním režimu. Focení probíhalo v místnosti se zatemněným oknem, zavřenými prosklenými dveřmi a bez jakéhokoliv osvětlení (ani v místnosti, ani v chodbě)

Telefon v nočním režimu dokáže detekovat umístění ve stativu, a v tom případě se může expoziční čas protáhnout až na 4 minuty! To se může hodit třeba při focení noční oblohy, i když v tomto případě je to zřejmě čas až moc dlouhý, protože na fotce už budou patrné určité pohyby hvězdné oblohy. Je však možné, že Samsung ještě do úvodní prodejní aktualizace noční režim ještě trochu poladí.



Ukázková fotografie v režimu Živého zaostření pořízená v interiéru

Minutový záznam 8K videa zabere zhruba 600 MB, a protože jste limitování velikostí jednoho souboru (max 4 GB), nebude se jednat o nějaké sáhodlouhé nahrávky. Jakmile se bude záznam blížit k metě 4GB, telefon vám na displeji dá vědět, že bude brzy třeba nahrávku ručně ukončit, než ji ukončí sám za vás.



Nastavení rozlišení pořizovaných videí

8K videa mají datový tok 79 023 kbps, a níže umístěné ukázkové video trvající 30 sekund zabírá v originále 289 MB! Občasné vlnění záznamu je způsobeno širokými nohami stativu, které na malém balkónku výrazně ovlivnily manévrovatelnost při natáčení. I při pořizování videí můžete zoomovat, maximum se však dle konkrétních modelů řady Galaxy S20 trochu liší.

Ukázkové video pořízené v 8K:

Kvůli vysoké náročnosti na rychlost paměti lze 8K videa s rozlišením 7 680 × 4 320 pix nahrávat pouze do interní paměti. To u 128GB variant vypadá jako možný problém, ovšem pořízená videa si následně můžete přesunout na vloženou microSD kartu. Je však otázka, jak úspěšně půjde video z karty následně přehrávat. Pro mnohé z vás je jistě pořízení záznamů v 8K čirý nesmysl, Samsung však myslí do budoucna, kdy by mělo být 8K běžným standardem, jako se jím již dnes stal formát 4K.



Možnosti režimu Video Pro

Při natáčení videí je nově k dispozici i režim Pro Video, v němž si nastavíte korekci expozice, měření, vyvážení bílé, ostření, ISO a expoziční čas. Samsung Galaxy S20 Ultra se společně s modely Galaxy S20 a Galaxy S20+ dostane do prodeje 13. března, a ještě před zahájením prodejů si jej v redakci důkladně proklepneme.