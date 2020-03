Jak fotí Samsung Galaxy S20 Ultra: Vidí daleko a vidí i po tmě

Samsung Galaxy S20 Ultra je hlavně o fotoaparátech. Na mohutném zadním fotomodulu najdete hned čtyři objektivy. Hlavní snímač doplňuje ultraširokoúhlý objektiv, ToF snímač pro focení v režimu Živého zaostření a nechybí ani teleobjektiv.

Hlavní 108MPx snímač se pyšní světelností F1.8, což je oproti minulosti zhoršení (navíc v optice chybí variabilní clona), vyrovnává to však vysoké rozlišení a také samotné rozměry fotočipu.

Sestavení foťáku S20 Ultra Hlavní objektiv: 108 Mpx, velikost snímač 1/1.33", světelnost F1.8, velikost pixelů 0,8 µm (s pixel binningem 2,4 µm), úhel záběru 79°; PDAF, OIS, video až 8K při 24 fps

108 Mpx, velikost snímač 1/1.33", světelnost F1.8, velikost pixelů 0,8 µm (s pixel binningem 2,4 µm), úhel záběru 79°; PDAF, OIS, video až 8K při 24 fps Teleobjektiv: 48 Mpx; světelnost F3.5; velikost pixelů 0,8 µm (s pixel binningem 1,6 µm), úhel záběru 24°

48 Mpx; světelnost F3.5; velikost pixelů 0,8 µm (s pixel binningem 1,6 µm), úhel záběru 24° Ultraširoký objektiv: 12 Mpx; světelnost F2.2; velikost pixelů 1,4 µm, úhel záběru 120°

12 Mpx; světelnost F2.2; velikost pixelů 1,4 µm, úhel záběru 120° ToF kamerka

Selfie: 40 Mpx; světelnost F2.2; velikost pixelů 0,7 µm (s pixel binningem 1,4 µm); video: až UHD s 60 fps

TIP: Naše galerie ukázkové snímky zmenšuje a komprimuje. Můžete si je zvětšit kliknutím na lupu, originály jsme uložili na Google Drive.

Samsung vsadil na fotočip o rozměrech 1/1.33" a s ohniskovou vzdáleností 26 mm, který využívá 0,8μm pixely. V základním sestavení je aplikován nonapixel binning, kdy se pro lepší absorpci světla spojuje devět pixelů do jednoho. Výsledkem jsou tak 12MPx fotografie při poměru stran 4:3.



Ukázkové fotografie za slunečného počasí

Kvalita pořízených fotek je dostatečně vysoká, za dobrého světla nemáme žádné výraznější výhrady. Barvy odpovídají skutečnosti, snímky jsou dobře prokreslené a to víceméně za jakýchkoliv světelných podmínek. Při pohledu na barevné podání se Ultra může směle měřit s aktuální špičkou.





Ukázkové fotografie z interiéru

Pokud máte k dispozici dostatek světla, můžete změnit poměr stran na 4:3H, který bude pořizovat snímky v nativním rozlišení 108 megapixelů (12 000 × 9 000 pix). A u nich si všimnete opravdu velkého množství zachycených detailů. Je ale třeba počítat s tím, že jediná fotografie může mít i téměř 50 MB!



Ukázkové 108MPx fotografie

12MPx ultraširokoúhlý snímač s ohniskovou vzdáleností 13 mm a světelností F2.2 produkuje povedené snímky, a vděčíme za to zejména automaticky aplikované korekci zkreslení. Barevné podání mezi základním foťákem a širokáčem už není tak odlišné, takže vám ultraširokoúhlé snímky již nepřijdou barevně „mimo“.



Základní a odpovídající ultraširokoúhlý snímek

Velkým tahákem je také 48MPx teleobjektiv, u něhož Samsung uvádí až 10× hybridní optický zoom. V praxi to znamená, že část zoomu je skutečně optická (hovoří se až o 4 - 5× čistě optickém přiblížení v podání úzkého 24° zorného pole), přičemž další obrazová data dodá ořez ze základní 48MPx fotografie.





Space Zoom na měsíc za slunečného dne (1×, 2×, 4×, 10×, 30×, 100×)

Do akce však ještě vstupuje tzv. Space Zoom, který je kombinací hybridního optického zoomu, digitálního přiblížení a umělé inteligence. Výsledkem je tedy přiblížení scény od 1× do 100×, zoom však není fixní, takže se s přiblížením můžete zastavit i na jakékoliv mezihodnotě, např. na na 2,9×. A to dává tušit, že se focení účastní více fotoaparátů najednou.





Space Zoom v interiéru (1×, 2×, 4×, 10×, 30×, 100×)

Spíše než pozadí zoomu, je důležitější jeho provedení a samotné ovládání. V prvé řadě musíme Samsung pokárat za špatný přístup k zoomu. Musíte, buď přepnout na teleobjektiv, což automaticky přiblíží scénu pětkrát, nebo přiblížit dvojicí prstů. Fotorežimy v pravé části hledáčku vám však nahradí přednastavené volby přiblížení (1×, 2×, 4×, 10×, 30× a 100×), pokud budete chtít přepnout na jiný režim, budete muset chvíli počkat. Po chvíli však rychlé volby zmizí, takže pokud rychle skočit na jinou úroveň, musíte opět přejít na teleobjektiv, který opět přepne na 5× zoom...





Space Zoom v podvečer při zatažené obloze (1×, 2×, 4×, 10×, 30×, 100×)

Zoom bych rozhodně umístil někam zvlášť, protože současná podoba nepůsobí dvakrát intuitivně, ještě když se jedná o telefon, který staví právě na 100× Space Zoomu. Ruku na srdce, stovka je jen marketing. Samsung by udělal lépe, kdyby se zastavil na třicítce, kde jde už vidět výraznější zásah do kvality fotky.





Space Zoom při zapadajícím slunci (1×, 2×, 4×, 10×, 30×, 100×)

Ovšem i okolo 20 - 25× přiblížení je s dostatečným světlem fotografie stále poměrně koukatelná. Na dálku se nám podařilo zachytit i obličeje náhodných osob, které sice byly rozmazané, ovšem troufáme si tvrdit, že by se osoby i na neostrých fotkách (minimálně u 30× zoomu) zcela jistě poznaly. A to je na mobil hodně slušná práce s přiblížením!





Záběr na náhodné kolemjdoucí ukazují úžasný rozsah Space Zoomu Space Zoom v podvečer (1×, 2×, 4×, 10×, 30×, 100×)

Na mobilní poměry je zoom hodně zajímavý, a v praxi jsem jej využíval dost často. Na kvalitu Space Zoomu po 30× však raději zapomeňte, výsledky jsou nekoukatelné, výrazně zašuměné a rozostřené, což však vyplývá z podstaty digitálního přiblížení, které je směrem ke stovce výrazněji převažuje.





Space Zoom v noci s pouličním osvětlením (1×, 2×, 4×, 10×, 30×, 100×)

Tradičně silná oblast Samsungů, tj. focení detailů a makra, je tentokrát spíše slabinou. Foťák je nastaven na ostření do relativně dlouhé vzdálenosti, takže jakžtak zaostřuje až na vzdálenost cca deseti centimetrů od objektu.



Makro má své limity...

Na detaily z blízka zapomeňte, i v deseti centimetrech je ostrý jen střed a kraje zůstávají neostré. Jistě by vás mohlo napadnout použít na detaily teleobjektiv, který však ostří zhruba až od půl metru. A v tom případě je přiblížený detail na fotce zhruba stejných fyzických rozměrů jako lehce přiblížený zaostřený detail pomocí hlavního fotoaparátu.



Limitace optiky jsou jasné, ostření na detaily a makrosnímky se vám povedou až ve vzdálenosti 10 cm od objektu. Tradičně silná oblast fotoaparátů od Samsung, tedy zaměření na detaily a makro, u Ultry příliš neexceluje

Jediná použitelná možnost pro makro u Ultry, je fotit 108MPx snímačem, z něhož si detail vyrobíte výřezem. Pokud nechcete vyřezávat složitě přes Editor Fotek, musíte však nejprve do Galerie, přiblížit 108MPx fotku jak potřebujete, a poté z ní udělat „screenshot“. Výsledkem však bude fotografie s nestandardním poměrem stran. Pokud chcete klasický poměr, jinak, než přes vestavěný Editor, to nepůjde.



Jak na makra a detaily nejlépe? Vyrobíte ti je ze 108MPx fotografií

Ostrost fotek byla často omílanou záležitostí prvních testerů, a ty největší problémy již vyřešila první softwarová aktualizace. Při testování se mi však několikrát stalo, že jsem, zvláště na blízké objekty, musel použit ostření dotykem přímo do hledáčku.



Limity optiky jdou vidět i při zoomování. V tomto konkrétním případě 3,9× zoom ještě jde, ale od 4.0× už vidíme problém

Většinou se to sice dělo u makrosnímků, ale neostré fotky z absolutní blízky jsou dány nedostatky použité fotosestavy. Do budoucích nástupců by se rozhodně hodilo přidat na telefon samostatné makro. Kdysi jsem pro něj neviděl žádný pádný důvod, teď už jeho existenci na některých modelech plně chápu.



Ukázkové fotky v režimu Živého zaostření

Místo něj na zádi připraven ToF snímač, který si poradí s povedeným rozostřením objektu na popředí. Je však škoda, že hned po přepnutí na režim Živého zaostření se vám scéna automaticky přiblíží. Ve většině případů budete muset scénu oddálit (protože už přece stojíte v té správné vzdálenosti) a to je zbytečný krok navíc.



Ukázková selfíčka

To stejné prakticky platí i o selfie. 40MPx snímač zvládá automaticky zaostřovat, pokud si však na selfie přepnete, využívá pixel binning 4:1 (při 10 MPx) a je navíc automaticky trochu přiblížená. Stačí přepnout na režim Wide Selfie a voilá! Fotíte v maximálním rozlišení. Jedná se sice jen o drobné nedostatky uživatelského rozhraní fotoaparátu, v praxi však dost zdržují.



Optimalizátor rozpoznává správný typ scény, při vyšších úrovních zoomu vidíte v levém horním rohu mapku, kam konkrétně zoomem míříte. Takto vypadá focení v nočním režimu

Fotorežimů je v nabídce telefonu hned několik, většinu z nich najdete seřazenou v sekci Další, ze které si je můžete manuálně vynést na boční osu. Jako skvělý můžeme hodnotit režim Single Take, který využijete v situacích, kdy nevíte, zda máte fotit, nebo natáčet, ideálně chcete obojí.



Takto vypadá výstup z režimu Single Take

Umělá inteligence to udělá za vás, z vašich 15 vteřin natáčení „vyzobe“ nejlepší fotky a videoúryvky, přidá k nim efekty a hudbu. Výsledky jsou poměrně složité k odprezentování, takže přínos režimu Single Take si bude muset každý vyzkoušet. Já osobně jsem s ním nadmíru spokojen.



Základní a noční režim, v prvním případě z ruky (expozice 4s), ve druhém ze stativu (expozice 23s), někdy je delší čas závěrky s ohledem na kvalitu fotky nežádoucí

To stejné můžu tvrdit i o vylepšeném nočním režimu, který vám podle okolního osvětlení v pravém horním rohu ukazuje čas expozice pro daný typ scény. Při focení z ruky jsem se dostal maximálně na 10 vteřin, telefon však zvládne detekovat i umístění do stativu, a pokud k němu přidáte samospoušť, může se expoziční čas vyšplhat až na 23 - 29 vteřin! Telefon za sebou pořídí několik snímků s různým ISO a ve finále je složí, což vidíte i na postupném zaplňování bílé spouště žlutou barvou.



Další noční fotografie, vlevo automatický režim, vpravo noční režim

Kvalita fotek pořízených v Nočním režimu je velmi vysoká, při focení ve stativu jsou sice noční fotky bez rozmazání, ale občas až nepřirozeně přesvětlené. Uvítal bych tedy možnost nastavení maximální uzávěrky při detekci telefonu ve stativu, protože pro některé typy scén je půl minuta příliš dlouho. Pokud si však pohlídáte focení z ruky s časem okolo 4 - 6ti vteřin, budete s nočními fotkami nadmíru spokojeni. Automatika vám v noci dokonce doporučí přepnout na noční režim - to kdybyste náhodou zapomněli.

8K video dá paměti zabrat

Maximální rozlišení videí je 8K, tedy konkrétně 7 680 × 4 320 pix, a to se snímkovací frekvencí 24 fps a přenosovou rychlostí 78 709 kbps! 8K videa se ukládají vždy pouze do interní paměti. Dodatečný přesun na paměťovku pak samozřejmě není žádný problém.

Ukázkové 8K video s 24 fps:

Připravte se na to, že editace 8K videí bude pořádná fuška, váš domácí stroj se zřejmě dost zapotí i při samotném přehrávání 8K videí. Původní firmware do záznamu vnášel občasné vlnění, to však s aktualizací vymizelo. Ke kvalitě 8K videí nemáme moc co dodat, odpovídá fotografiím, vyzdvihnout musíme velkou úroveň detailů i možnost pořídit z 8K videa 33MPx „screenshot“, příp. si zazoomovat do části videa bez viditelné ztráty obrazové kvality.

Ukázka funkce Zoom-in Mic (Full HD, 30 fps):

Při rozlišení 8K nelze použít AF trackování a také efekty videa, ovšem povedená optická stabilizace je stále k dispozici. A to platí i pro natáčení UHD videí s 60 fps. Líbí se nám také superstabilní videa, která můžete využít při natáčení za chůze nebo při natáčení pohyblivých objektů. Výsledky jsou velmi povedené. Naopak Superzpomalené video je oblast, kde telefon oproti zbývajícím „es dvacítkám“ trochu strádá. Natáčí totiž vteřinový HD záznam ve 480 fps, který následně digitálně „vylepší“ na 960 fps. Galaxy S20 a S20+ nahrávají přímo v 960 fps, a to rovnou ve Full HD! Omezení je zřejmě dané použitým 108MPx snímačem.

Ukázkové superzpomalené video:

Při natáčení můžete přepínat plynule mezi objektivy jen u Full HD rozlišení. V případě přiblížení (max 20×) jde do akce i funkce Zoom-In Mic, která při zoomu zvýší hlasitost zadního mikrofonu. U 8K videí je zoom maximálně šestinásobný. V neposlední řadě se do Ultry dostal i režim Pro video, v němž si upravíte vyvážení bílé, korekci expozice, ostření, efekty, závěrku a ISO. Volby jsou prakticky stejné jako u fotografického režimu Pro, takže si můžete s potřebným nastavením pohrát dosytosti.

Ukázkové UHD video s 60 fps:

Celkově vzato je Galaxy S20 Ultra hodně dobře fotograficky vybaven. Důraz je kladen na zoom (na úkor makra), fotky základního snímače jsou velmi kvalitní, stejně tak jako detaily pořízené na maximální rozlišení 108 megapixelů. 8K videa jsou třešničkou na dortu, ovšem při očekávané editaci videí zřejmě sáhnete po nižším rozlišení. Pokud Samsung doladí nedostatky (zejména rychlost a přesnost ostření, resp. občasné přeostřování při natáčení) brzkou softwarovou aktualizací, mohl by telefon útočit na úplnou špičku mobilního focení. A to i přesto, že při focení makrosnímků rozhodně neexceluje...

Další ukázková videa: