Jak fotí Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Budete s tabletem Samsung Galaxy Tab S6 Lite fotit? Pravděpodobně vůbec ne, na to přece máte mobil. Jeden snímač na zádech je tak spíše jen do počtu. Ale znáte to, kdyby v nabídce chyběl, všichni by poukazovali na absenci fotoaparátu, a když už tam je, nikdo o něj stejně nezavadí... Přesto je tablet osazen dvěma fotoaparáty, na které se v tomto článku zaměříme detailněji.

Sestavení foťáků u Galaxy Tab S6 Lite: primární objektiv: 8MPx, světelnost F1.9, 1/4" snímač, 1.12µm pixely, video: Full HD s 30 fps,

8MPx, světelnost F1.9, 1/4" snímač, 1.12µm pixely, video: Full HD s 30 fps, selfie kamerka: 5MPx, světelnost F2.0, video: Full HD s 30 fps

Tip: Naše galerie ukázkové snímky standardně zmenšuje a komprimuje. Ve větší podobě je v ní uvidíte po kliknutí na lupu. Originály jsme uložili na Google Drive.

Jeden hlavní snímač, jedna selfie

Galaxy Tab S6 Lite převzal fotografickou aplikaci ze smartphonů, takže je na displeji spousta nevyužitého místa. V spodní části displeje přepínáte mezi fotorežimy, spouště jsou umístěny vpravo, rychlé volby fotoaparátu najdete u horní hrany displeje. Rozlišení fotografií si nijak nenastavíte, můžete maximálně navolit jiný poměr stran výsledných fotografií.



Uživatelské rozhraní fotoaparátu a dostupné fotorežimy

Fotorežimů je na výběr jen několik, k dispozici je Živé zaostření, které je určeno pro focení obličejů, dále pak mód panorama, focení jídla a časosběrný záznam. Umělá inteligence rozpoznává typ scény, ale nějaký výrazný přínos patrný není. Alespoň, že hlavní fotoaparát umí zaostřovat, kvůli absenci blesku však můžeme zcela vyloučit noční focení. Výsledné mazanice ani nemá cenu ukazovat.



Fotky za dostatečného okolního osvětlení

Za dostatečného venkovního osvětlení se vám podaří pořídit slušné fotografie, někdy však u nich hapruje automatické vyvážení barev. Zelené listy rostliny jsou hned na další pořízené fotografii nažloutlé.



Ukázkové fotografie při zatažené obloze. Tablet sice podporuje automatické HDR, jeho přínos však není příliš vidět

Při focení při zatažené obloze se na fotkách objevuje jakýsi mlžný opar. Hrany jsou neostré, barvy se slévají a často se odklání od skutečnosti.





Fotkám z interiéru chybí barevná věrnost, barvy jsou vymyté, detaily neostré

Barevná věrnost je problémem i při focení v interiéru, kdy jsou barvy nevýrazné, až vyloženě mdlé. V rozích fotek je patrná výrazná neostrost, snímaný objekt bývá často rozmazán. Automatika sice zvládá ostřit sama, najdou se však typy scén, v nichž musíte foťáku pomoci dotykem do hledáčku.





Jestli něco u foťáku Galaxy Tab S6 Lite vyčnívá, jsou to vcelku povedené detaily

Marka a detaily patří k tomu lepšímu, co dokáže Galaxy Tab S6 Lite vyprodukovat. Občas si sice musíte pomoci dotykem do hledáčku, aby tablet zaostřil, výsledky jsou však vcelku povedené a dobře barevně prokreslené

Ve fotoaparátu si můžete všimnout ikonky zoomového objektivu, což není nic jiného, než dvojnásobné digitální přiblížení. Maximem „ručního“ přiblížení je čtyřnásobek, na fotce však už téměř nepoznáte, co jste původně fotili.



Základní fotografie a 4× digitální zoom, automatika čas expozice nevolí úplně správně, takže jsou objekty v pohybu rozmazané. V režimu Pro si však upravíte pouze ISO a korekci expozice, nic víc

Selfie kamerka je pětimegapixelová, a protože neumí ostřit, jsou její výsledky pouze průměrné. Spíše než na focení selfíček, ji využijete při videovolání nebo videokonferencích, pro něž je důležité, aby byl váš obličej jakžtakž kvalitně vidět. A to selfie kamerka Tab S6 Lite splňuje dosytosti. Uvnitř je kvalita horší, protože se chybějící světlo promítá do kvality fotky. Venku jsou selfíčka kvalitnější, a vcelku povedený je i efekt rozostřeného pozadí, na což tablet nepoužívá žádný další objektiv, ale umělou inteligenci.



Selfie uvnitř, venku a aktivní režim Živého zaostření

U videí je maximem rozlišení Full HD s 30 fps, které je ještě digitálně zastabilizováno. Na papíře to sice bez optické stabilizace vypadá jako „nic moc“, v praxi je digitální stabilizace vcelku efektivní. Minimálně dojde k omezení otřesů při natáčení videa, které jsou při držení tak velké „placky“ nevyhnutelné. Celkově nás však kvalita videí, při pohledu na fotky, příjemně překvapila. Z výše uvedených řádků je ale jasné, že u Galaxy Tab S6 Lite jsou fotoaparáty pouze do počtu...

Ukázková videa: