Jak obstojí ve srovnání s Ultrou? Samsung Galaxy S20+ je nekorunovaným králem

Už od představení řady Galaxy S20 sklízí největší pozornost suverénně nejdražší model Galaxy S20 Ultra. Pokud však trochu slevíte ze svých nároků, můžete ušetřit 10 tisíc a současně o nic výrazného nepřijdete. Po třech týdnech používání Galaxy S20 Ultra a třech týdnů, kdy mi jako hlavní sloužil Galaxy S20+, mohu prohlásit, že právě „plusko“ je jakýmsi nekorunovaným králem letošních topmodelů od Samsungu.

Design a displej

Rád používám velké smartphony, a to mi oba modely dokázaly splnit dosytosti. Pokud však přecházíte z loňského Galaxy S10+, má mu rozměrově nejblíže právě Galaxy S20+. Obě zmiňované „es dvacítky“ spadají do segmentu opravdu velkých telefonů, Ultra je doslova obří. S tím se pojí i přenositelnost telefonů, která je lepší u S20+, tedy pokud vezmeme v potaz různá univerzální pouzdra. Obří Ultru jen tak nenacpete do univerzálního obalu, ani ty XXL vám nemusí stačit. A zmínit musíme i vyšší hmotnost Ultry, do kapsy padne lépe S20+.

Design obou telefonů je prakticky totožný, liší se jen velkost zadního fotomodulu, který u Ultry dost vystupuje do okolí. Brzy si na to zvyknete, protože si o fotomodul čas od času zapřete prst, S20+ vám však ukáže, že se dá efektivně existovat i bez takto vystouplého fotomodulu, díky němuž se Ultra dost výrazně kolébá. V ergonomii používání a přenášení má „plusko“ více plusových bodů. Oproti Ultře jej navíc můžete pořídit v atraktivním modrém odstínu, jinak je u obou telefonů na výběr jen šedá a černá.

Srovnáváme design Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra:

Oba displeje jsou jedním slovem špičkové. S displejovým panelem u S20 Ultra jsem měl všehovšudy jeden problém, a to náhodné dotyky dlaní na displeji při běžném používání telefonu na šířku displeje. Jako nejvíce „zranitelná“ se zdála spodní hrana displeje poblíž konektorů. U Galaxy S20+ jsem na tento problém narazil zřídkakdy. Ostatní recenze se však o tomto nedostatku nezmiňují, takže to může být problém svázaný čistě s mou dlaní, každopádně u „pluska“ se tento neduh, možná i díky útlejšímu profilu, nedostavil. A to je pro mě příjemný bonus.

Oba panely mají maximální rozlišení 3 200 × 1 440 pix, ovšem, pokud chcete 120Hz obnovovací frekvenci, musíte rozlišení panelu snížit na Full HD+. A to platí u obou telefonů. Zmiňovaný hybridní režim, o kterém se před pár měsíci živě spekulovalo, se ani do jednoho telefonu nedostal. Důvod je zřejmý, 120Hz na QHD+ u „es dvacítek“ nikdy běžet nebude, protože se jedná o hardwarovou limitaci, se kterou softwarová aktualizace nijak nepohne.

Hardware a výkon

S ohledem na hardware a výkon jsem mezi oběma modely nepoznal sebemenší rozdíl. Na papíře jsem objevil jen dva. Prvním je podpora 5G. Ultra je na jednu stranu „5G ready“, což se může hodit třeba při cestách do zahraničí. Jenže v Česku jsou sítě páté generace ještě v plenkách (ano, O2 bude mít svou menší síť již brzy), a do 5G v mobilu vás tak přímo nic netlačí.



Výsledky benchmarku Antutu. S20 Ultra má větší RAM, přesto v testu získala o 10 tisíc bodů méně, než S20+. Podepsat se pod to mohlo větší zahřátí čipsetu při testování

Druhým rozdílem je odlišná kapacita operační paměti. Ultra startuje na 12GB RAM, S20+ má operační paměť o třetinu menší. Poznáte rozdíl? Zřejmě ani náhodou. U obou modelů můžete navíc jednu aplikaci nechat spuštěnou na pozadí pro rychlé spuštění. U 16GB verze sice můžete mít aplikace pro rychlé spuštění aktivní dvě, my však srovnáváme základní paměťové varianty. Ano, i dražší Ultra startuje na metě 128 GB...

U obou telefonů se o výkon stará identický čipset, který měl stejné symptomy. Některé hry u staršího firmwaru neběžely plynule, obraz se místy zasekával a bylo patrné výraznější zahřívání čipsetu. A to platilo o pro obě „es dvacítky“. S poslední verzí firmwaru už toto chování vymizelo, takže si hardwarově ani u jednoho z modelů není na co stěžovat. Ponechme stranou srovnání se Snapdragonem 865, pokud chceme srovnat surový výkon českých verzí, jsou na tom oba modely téměř úplně stejně.

Kapacita baterie u Galaxy S20+ je 4 500mAh, S20 Ultra má baterii o 500mAh větší, ale také větší Dynamic AMOLED, takže v praxi je výdrž obou modelů srovnatelná. Ultra někdy vydržela na jedno nabití o pár hodin déle, ovšem pokud byl způsob užití stejný s nastavením výkonového režimu, 120Hz displeje a se stejnými časy hraní her a sledování videa, lišila se výdrž jen minimálně.

Pro S20 Ultra hovoří výkonnější 45W dobíjení, adaptér si však musíte dokoupit zvlášť. U obou modelů totiž v základní krabici najdete 25W rychlonabíječku, pro S20+ je 25W výkonovým stropem. S bezdrátovým a reverzním bezdrátovým dobíjením můžete počítat u obou smartphonů.

Fotoaparát

Přiznám se, že to byl právě fotoaparát, který mě donutil Ultru dočasně vyměnit za Galaxy S20+. Prvním pohnutkou bylo horší automatické zaostřování Ultry, které se však postupem několika firmwarových aktualizací vrátilo do normálu. Nepamatuji jiný model řady Galaxy S, který by byl do dvou měsíců od startu prodejů tolikrát aktualizován, takže podpora byla příkladná. Ovšem, byla třeba, protože fotoaparát byl ze začátku prodejů spíše zklamáním. I proto jsme na test DxOMark čekali možná až neúměrně dlouho...



Největší designový rozdíl zadní strany obou telefonů se týká fotomodulu. S20 Ultra jej má masivnější, S20+ ubral prostorově výrazný telefobjektiv a 108MPx snímač, takže fotomodul z těla už tolik nevyčnívá

Tím největším důvodem přechodu na „prostřední“ model však bylo neuspokojivé makro. Optika je u Ultry nastavená do dálky, proto snímač nedokáže na objekty ve vzdálenosti do 10 centimetrů vůbec zaostřit. S20+ je na tom s focením blízkých objektů dost podobně, možná jen nepatrně lépe.

Ultra dostala v nedávné aktualizaci režim Blízký záběr, který k focení detailů využívá 1,5× optický zoom. V brzkém updatu má funkce dostat 2× přiblížení, ovšem funkce je stále integrovaná jen tak napůl. Musíte počkat, až se vám režim Blízký záběr sám nabídne, mnohem lepší by bylo, kdybyste si na makrofocení mohli přepnout ručně.



První řádek: detaily u Galaxy S20+, druhý řádek: detaily pořízené Galaxy S20 UItra

Ani režim Blízký záběr však nenahradí fyzické vlastnosti snímače, je třeba dodat, že Galaxy S20+ obdobný režim nedostal. Plusová verze se zase může pyšnit svižnějším autofocusem (Dual Pixel AF vs. PDAF). Kvalita fotek v různě osvětlených prostředích je srovnatelná, za ideálního světla dokáže 108MPx snímač na maximální rozlišení ze scény vytáhnout nepatrně větší množství detailů, jinak jsem na fotkách nepozoroval žádné zásadnější rozdíly.



První řádek: detaily u Galaxy S20+, druhý řádek: detaily pořízené Galaxy S20 UItra

Odlišné jsou však úrovně zoomu při natáčení 8K videí a při focení. S20 Ultra má teleobjektiv s až 100× Space Zoomem, S20+ jen s 30× hybridním přiblížením. V praxi jsem stejně používal zoom maximálně do 10×, a právě u této úrovně přiblížení je vidět, že optiku má kvalitnější Ultra. Při menších hodnotách přiblížení nejsou rozdíly až tak patrné, u Ultry můžete bez výraznější ztráty kvality přejít k 20× přiblížení, u pluska je desetinásobný zoom možná až příliš.



Základní snímek, 10×, 20× a 30× zoom. První řada: Galaxy S20+, druhá řada: Galaxy S20 Ultra



Základní snímek, 10×, 20× a 30× zoom. První řada: Galaxy S20+, druhá řada: Galaxy S20 Ultra

Kdo je tedy králem řady Galaxy S20?

Při dlouhodobém testování obou telefonů jsem dospěl k názoru, že Galaxy S20+ je značně přehlížený model. Přitom bychom jej mohli, s ohledem na cenu/výkon klidně brát jako nejdůležitější model řady Galaxy S20. Pokud se uskromníte v zoomování fotek a v kvalitě makra, a nebude vám vadit menší baterie, můžete používat o něco kompaktnější topmodel, který se díky minimálně vystouplému fotoaparátu na zadní straně snáze přenáší po kapsách než obří Ultra. A když už je řeč o foťáku, v řeči čísel získal Galaxy S20+ v testu DxOMark jen o 4 body méně než fotograficky laděná Ultra...

Displej je u obou telefonů špičkový, výkon srovnatelný, rozdíly v operační paměti (8 vs. 12 GB) zřejmě při běžném používání ani nepostřehnete. Ultra má navíc podporu sítí 5G, pokud však nežijete ve „vyvolených“ lokacích, kde O2 spustí svou 5G síť, máte stále smůlu. Současní uživatelé Ultry mají stejně v nastavení konektivity přepnuty sítě z 5G na 4G, aby nedocházelo k výraznějšímu vybíjení baterie. Ano, při cestách do zahraničí byste 5G využít mohli, v Česku jste sice „5G ready“, ale do plnohodnotné národní sítě má řešení od O2 ještě daleko...

Samsung Galaxy S20 Ultra v Česku v případě základní 128GB verze vychází na 37 490 Kč. Galaxy S20+ se stejnou kapacitou interní paměti pořídíte za 27 990 Kč, cenový rozdíl tedy činí bezmála 10 tisíc korun! Neprávem opomíjený S20+ nám tak z tohoto srovnání vychází na nekorunovaného krále celé modelové řady Galaxy S20. Hardwarových ústupků je málo, a některé z nich můžete dokonce přetavit v plusy.