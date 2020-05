Jak sloučit průstřel a LED diodu? Patent Samsungu ukazuje, že to půjde jednoduše

Pokud se podíváme na smartphony Samsungu, již delší dobu u nich nevídáme notifikační diodu. S nástupem Infinity displejů, které zabírají většinu čelní plochy, na LED diodu nezbylo místo, a vy si tak často musíte pomoci Always On režimem. Samsung však přemýšlí nad tím (alespoň v podobě patentu), že by „LED diodu“ do smartphonů vrátil. A nejedná se skutečně o nic světoborného, ale o využití „prstence“ okolo průstřelu, A tom se mluví již od dob Galaxy S10, ovšem doinstalované aplikace zatím nejsou natolik spolehlivé jako řešení přímo od výrobce.

Prstenec okolo průstřelu by mohl být různý tvar a mimo zobrazování obligátních zmeškaných událostí by měl prstenec postupným zaplňováním ukazovat postup stahování souboru, ukládání 8K videí nebo třeba aktuální stav baterie. Samotný návrh na patent byl podán již loni, a to u čínského úřadu CNIPA, a jeho součástí je i několik možných podob průstřelů, např. krajní oválný nebo kruhový vycentrovaný.

Průstřel s notifikačním prstencem by se mohl poprvé objevit u připravovaného Samsungu Galaxy Note20. I když se dříve mluvilo o tom, že se nový tabletofon dočká poddisplejové selfie, podle posledních informací to vypadá, že kamerka pod displejem má k úplné dokonalosti ještě daleko. A u koho jiného, než u Notu zaměřeného na produktivitu, by notifikace okolo průstřelu dávaly největší smysl? Navíc by se jednalo o čistě softwarové řešení zakomponované do nadstavby One UI, které by se formou budoucích aktualizací mohlo dostat i na modely řad Galaxy S10, Galaxy Note10 a Galaxy S20.

Spousta patentů však nenávratně končí v šuplíku, takže až čas ukáže, jak tomu bude v tomto případě. A pokud se v patentu uváděného řešení nedočkáme, nezbude vám nic jiného, než zůstat věrní aplikacím, které dokáží kroužek okolo průstřelu samy rozsvítit. Jedná se např. o Energy Ring, Holey Light, LED Me Know či aodNotify.

Zdroj Letsgodigital