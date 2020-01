Jaké budou ceny řady Samsungu Galaxy S20? Zřejmě nižší než u „es desítek“!

Leaker Max Weinbach úzce spjatý s webem XDA-Developers na svém Twitteru prozradil očekávané ceny připravovaných Samsungů řady Galaxy S20. Jedná se sice o cenová rozpětí pro 5G modely, ovšem pokud k tomu přidáme očekávaný rozdíl mezi LTE a 5G variantou, dostáváme se na zajímavé částky. Pokud se spekulace potvrdí, budou „es dvacítky“ o něco levnější, než když loňské modely řady Galaxy S10 vstupovaly na trh! Při nejhorším budou ceny obou řad na stejné úrovni.

Očekávané ceny 5G modelů řady Galaxy S20:

Galaxy S20 5G - 900 - 1 000 EUR (cca 23 000 - 25 500 Kč)

Galaxy S20+ 5G - 1 050 - 1 100 EUR (cca 26 800 - 28 000 Kč)

Galaxy S20 Ultra 5G - 1 300 EUR (cca 33 tisíc Kč)

Jedná se o očekávané ceny 5G variant v základní paměťové kapacitě (zřejmě 128 nebo 256 GB). Pokud bychom odečetli příplatek 100 EUR za 5G varianty, dostaneme se na částky, které budou mít zřejmě hodně blízko budoucím českým koncovým cenám.

Očekávané ceny LTE modelů řady Galaxy S20:

Galaxy S20 - 800 - 900 EUR (cca 20 500 - 23 000 Kč)

Galaxy S20+ - 950 - 1 050 EUR (cca 24 250 - 26 800 Kč)

Galaxy S20 Ultra - 1 200 EUR (cca 30 600 Kč)

U Galaxy S20 Ultra uvádíme levnější cenu spíše jen hypoteticky, protože dosavadní spekulace naznačují, že by nejvybavenější modely řad Galaxy S20 měl být k dostání pouze v 5G variantě. A pokud bychom srovnali odpovídají modely, tj. S10 vs. S20 a S10+ vs. S20+, vychází spekulované ceny ve prospěch novějších modelů. S20 by v základní konfiguraci mohl stát až o 1 500 Kč méně, Galaxy S20+ by mohl být na stejné hladině, na které startoval loňský Galaxy S10+.

Jistě, ceny jsou zatím v úrovni spekulací, každopádně to vypadá tak, že meziročně nedojde k žádnému výraznému zdražení dvou základních modelů „eskové“ řady, čehož se mnozí obávali. A takový Galaxy S20 Ultra má být výrazně levnější, než např. keramická verze Galaxy S10+ s 12GB RAM a 1TB pamětí. U souběžně připravovaného skládacího Galaxy Z Flip se zatím skloňuje cena mezi 862 - 1 293 dolary, což znamená rozmezí 20 - 29 tisíc Kč. Oproti Foldu má véčko stát minimálně o polovinu méně.

Samsung zve na představení „es dvacítek“ do San Francisca: