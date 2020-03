Jako houby po dešti. Samsung Galaxy A31 dostal velkou baterii a čtyři foťáky

Letošní řada Galaxy A od Samsungu se nám pěkně rozrůstá. Po základní dvojici Galaxy A51 a Galaxy A71 jsme vás nedávno informovali o Galaxy A41. Dnes zase přišel na řadu Galaxy Galaxy A31, jemuž můžeme brát jako nástupce loňského Galaxy A30, resp. Galaxy A30s. Novinka vsází na velkokapacitní baterii a čtyři fotoaparáty, které byly zabudovány do známých tvarů celoplastové konstrukce.

Vzhledově se novinka dost podobá modelu Galaxy M31, je jen o něco štíhlejší, a také přesunula čtečku otisků ze zad přímo do displeje. 6,4" Super AMOLED s rozlišením Full HD+ a poměrem stran 20:9 do svého výřezu vměstnal 20MPx selfie kamerku. Na zádech je připraven obdélníkový fotomodul se zaoblenými rohy, v němž jsou umístěny čtyři fotoaparáty. Hlavní má rozlišení 48 MPx (F2.0), dále je zde připraven 8MPx ultraširokoúhlý objektiv (F2.2), 5MPx kamerka pro rozmazání pozadí a 5MPx makro. Dva poslední zmiňované objektivy mají světelnost F2.4.

Samsung ve specifikacích neuvádí přesné označení čipsetu, podle dřívějších benchmarků by se mělo jednat o MediaTek Helio P65. Základní varianta dostane 4GB RAM a 64GB úložiště, alternativně bude telefon k dostání se 6GB RAM a 128GB pamětí. V obou případech můžete počítat s microSD kartami, které vám přidají až dalších 512 GB úložného prostoru. Do plastového těla o hmotnosti 185 gramů se dostala 5 000mAh baterie, kterou můžete přes USB-C konektor dobíjet 15 Watty. Uvnitř bude připraven Android 10 s nadstavbou One UI 2.0.



Infografika se základními specifikacemi Samsungu Galaxy A31

Smartphone půjde do prodeje ve čtyřech barevných variantách, v černé, modré, červené a bílé, přičemž čelní strana telefonu vždy zůstává černá. Případná dostupnost v Česku zatím potvrzena nebyla, a zatím ani neznáme koncovou cenu, se kterou se novinka dostane do prodeje v zahraničí. Všechny potřebné detaily má Samsung oznámit v následujících dnech.