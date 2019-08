Jako značení dálnic. Áčka od Samsungu pro rok 2020 vsadí na vyšší počet foťáků

Letošní řada Galaxy A se na celém světě těší velké popularitě, a tak je zřejmé, že Samsung pro příští rok připraví inovovanou řádu s nástupci aktuálně prodávaných smartphonů. Od letos prodávaných modelů se budou odlišovat jedničkou na konci, čekat tedy můžeme hned osm novinek s označením Galaxy A21, A31, A41, A51, A61, A71, A81 a A91. A to už poměrně dost výrazně připomíná značení některých evropských dálnic...

Dosti zajímavý je však pohled na specifikace fotoaparátů, které poskytl indický „leaker“ Sudhanshu Ambhore na svém Twitteru. Pokud budeme uniklým informacím věřit, budou mít áčka v příštím roce minimálně tři fotoaparáty. Modely Galaxy A21, A31 a A41 dostanou trojitý fotoaparát. K 8MPx ultraširokoúhlému objektivu a 5MPx kamerce pro hrátky s hloubkou ostrosti se postupně přidá 13, 16, resp. 24MPx hlavní fotoaparát.

Od modelu Galaxy A51 přejde Samsung na čtyřnásobné fotoaparáty, a společně s modelem A61 jako poslední dvojice ještě dostane 5MPx Depth kamerku. Tu však už doplní teleobjektiv s 2× zoomem, ultraširokoúhlý snímač a základní fotoaparát s postupně narůstajícím rozlišením. Od modelu Galaxy A71 výše se do hry dostane ToF snímač, rozlišení hlavního snímače přejde přes 64MPx až na 108 MPx, konkrétně model A91 by mohl mít až 5× optický zoom. Teoreticky to platí i pro Galaxy A81, ale Samsung u něj zřejmě nakonec zvolí pouze dvojnásobné přiblížení.

Redakční první pohled na Samsung Galaxy A80:

Samsung u áček pro rok 2020 zcela jistě vsadí na vylepšené mobilní focení, ovšem jen vyšší počet fotoaparátů neznamená, že telefon bude automaticky produkovat nadstandardní fotografie. Své o tom může povídat loňský Galaxy A9 (2018) nebo letošní Galaxy A80, jehož recenzi si u nás přečtete již za pár dní. Záležet bude na tom, zda se Samsung nebude bát a osadí áčka kvalitními fotočipy, nebo si kvalitní foťáky a s nimi spojené vyladěné algoritmy post-processingu i nadále schová jen pro řady Galaxy S a Galaxy Note.

