Jaký bude Samsung Galaxy S10? @evleaks a @VenyaGeskin1 v tom mají jasno...

O Samsungu Galaxy S10 se spekuluje čím dál tím častěji, a pokud si můžeme na něco „spolehnout“, jsou to úniky od Evana Blasses (@evleaks). Ten se na svém Twitteru trochu blíže rozepsal ohledně připravovaného topmodelu od Samsungu. A zmiňuje zřejmě prostřední z tria připravovaných novinek

Few preliminary Galaxy S10 details:



- "Punch hole" style selfie cam cutout (sounds like Infinity-O display).

- Ultrasonic, in-display FPS

- Three rear cameras (standard/wide/tele)

- One UI over Android Pie — Evan Blass (@evleaks) 13. listopadu 2018

Galaxy S10 má dostat dvakrát zakřivený AMOLED displej s dírou, kterému se v oficiálních kruzích přezdívá Infinity-O. Zatím však není jasné, zda bude průzor pro selfie kamerku umístěn poblíž některého z rohů nebo bude vycentrovaný. Rendery však zatím ukazují díru v levé části displeje. Pod něj se dostane ultrazvuková čtečka otisků prstů.

Na zádech budou připraveny hned tři fotoaparáty - základní snímač, širokoúhlý foťák a teleobjektiv s optickým přiblížením. Uvnitř bude připraven operační systém Android 9.0 Pie s nadstavbou One UI.

#GalaxyS10 budget-model:



Flat “Infinity-O” Display

Dual camera

Side-mounted fingerprint sensor

4+64GB / 6+64GB / 6+128GB

Snapdragon 845 or 8150

$650-750 — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 12. listopadu 2018

Svou trochu do mlýna přidává na Twitteru i @VenyaGeskin1, v prvé řadě designér, takže se v naší galerii můžete podívat na spoustu koncepčních fotografií, jak by mohl Galaxy S10 ve skutečnosti vypadat. V jednom z jeho posledních tweetů se však objevuje zmínka o levném Galaxy S10, který můžeme pracovně nazývat jako Galaxy S10 Lite. Infinity-O displej má být bez zakřivení, fotoaparát pouze duální, čtečka otisků bude v bočním rámci. 4 nebo 6GB RAM doplní 64 či 128GB úložiště. Telefon poběží na Snapdragonu 845 či novém 8150 a prodávat se má za 650 - 750 USD (tj. 15 000 - 17 250 Kč).

No a pak je tady třetí a poslední verze Galaxy S10+, o které budeme spekulovat zase my. Očekáváme totiž, že se v akci objeví i tzv. New Infinity displej, který má vyplňovat většinu čelní strany telefonu. To by znamenalo, že Samsung bude muset využít vysouvací konstrukci po vzoru Oppo Find X či Xiaomi Mi Mix 3. U nejvyššího modelu bude čtečka otisků opět schována pod displejem, S10+ by měl pohánět Snapdragon 8150, v Evropě, stejně jako další „es desítky“, poběží na nově oznámeném Exynosu 9820.

Galaxy S10+ by mohl nabídnout vysouvací konstrukci ve stylu Oppo Find X: