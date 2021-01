Jedna kapitola končí. Samsung definitivně uzavřel modelovou řadu Galaxy Note

Samsung letos už nepředstaví nástupce loňských telefonů Galaxy Note20, což můžeme brát jako formální konec řady Galaxy Note. Ta se při svém startu v roce 2011 opírala o velký displej a dotykové pero S Pen, což jsou aspekty, které dnes převzala většina telefonů na trhu. Tedy až na stylus, který se letos jako volitelný doplněk, v řadě Galaxy S vůbec poprvé, dostal do Galaxy S21 Ultra.

Konec modelové řady Galaxy Note potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje, a to leaker Ice Universe a Ross Young, který má nebývalý přehled (nejen) ve světě mobilních displejů.

Z jejich vyjádření je patrné, že se letos řady Galaxy Note21 nedočkáme. Ostatně, i Samsung se ve svém výhledu na letošní rok zmiňuje jen o řady Galaxy S21 a také o skládacích zařízeních typu Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip. Z tiskového prohlášení pro Phonearenu je mezi řádky patrné, že Samsung na řadu Note nezanevře úplně. Nabídne stylus i u dalších kategorií zařízení, což by mohlo znamenat, že se jej brzy dočkáme i v segmentu skládacích hybridů.

1) We now see Oppo and Xiaomi each launching a flagship using a Samsung LTPO panel in 1H'21.

2) Although now there is no Note 21 coming, we may see a Note 20 FE...

3) The lack of a Note 21 series means the S21 series will sell at higher volumes for longer and could outsell S10..