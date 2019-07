Jen další experiment? Patent Samsungu ukazuje telefon s výsuvným displejem

I když sázka na Samsung Galaxy Fold zatím nevyšla, jihokorejci neusnuli na vavřínech a experimentují alespoň v oblasti patentů. Samsung si u úřadu KIPO v Jižní Koreji podal na konci roku 2018 přihlášku na konstrukci telefonu, z něhož se stane tablet. Stačí jen z pravé části těla vysunout displej, který doplní jinak běžně dostupný hlavní panel. Jihokorejský úřad patent Samsungu potvrdil v květnu letošního roku.

Výsuvný displej prakticky zdvojnásobí zobrazovací plochu, takže z šestipalcového displeje půjde vytvořit zhruba devítipalcový tablet. Podle náčrtů se displej vysouvá na jakýchsi kolejničkách, a mezi oběma displejovými částmi není vidět žádný přechod. Ve skutečnosti by zde musela být minimálně miniaturní mezera, i díky tomu, že výsuvný displej bude o trochu níže, než hlavní zobrazovací panel. Při zasunutí displeje vypadá celek jako běžný, byť možná už trochu tlustší, smartphone.

Je toto jedna z další cest jak efektivně vyřešit otázku hybridního smartphonu? Patent však vzbuzuje spoustu otázek. Pokud by byl v telefonu druhý displej, nebyla by tloušťka zařízení až příliš velká? A nebo by tloušťka zůstala ve stávajících mezích, ale v tom případě by se výrazněji snížila kapacita baterie. Celek je naštěstí zatím jen patent, byť vizualizace od Let's Go Digital vypadají dost zajímavě.

Představovací video skládacího Samsungu Galaxy Fold:

Zdroj Letsgodigital