Jsou známy kapacity baterií u řady Galaxy S10. Čtyřtisícovku má dostat jen S10+

Brazilská certifikační autorita Anatel již dříve na svém webu uváděla kapacitu baterie u všech modelů řady Galaxy S10. To, že by 3 000 mAh baterky měly být nasazeny u všech modelů, vypadalo jako holý nesmysl. Anatel však před pár dny informace na svém webu upravil, a my tak můžeme s předstihem odhalit kapacitu baterií u připravovaných „es desítek“.

Ořezaná verze Galaxy S10E dostane akumulátor EB-BG970ABU s kapacitou rovných 3 000 mAh. Základní Galaxy S10 se vytasí s 3 300mAh baterií EB-BG973ABU. Akumulátor o kapacitě 4 000 mAh (EB-BG975ABU), tj. kapacitně stejný jako u Galaxy Note 9, dostane pouze největší model - Galaxy S10+. Připomeňme, že loňský Galaxy S9 je osazen 3 000mAh baterií, zvětšený Galaxy S9+ pak do výbavy dostal 3 500mAh akumulátor.

Samsung zve do San Francisca na akci Unpacked 2019:

Kapacita baterií Galaxy S10 však samozřejmě finálně potvrzena není, do oficiálního oznámení novinek se může ještě leccos změnit. Samsung představí řadu Galaxy S10 již 20. února, a to na akci Unpacked 2019 v San Franciscu. Mimo „es desítek“ se máme dozvědět i bližší podrobnosti ke skládacímu hybridu Galaxy F.

Zdroj Nashvillechatterclass