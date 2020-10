K Samsungu Galaxy S20 FE dostanete netradiční dárek. Ručně šité kožené tenisky ze Zlína

O partnerství Samsungu s českou značkou obuvi Vasky už z MobilManie víte. Dnes výrobce smartphonů ohlásil parametry prodejní akce, ze které budou těžit také zákazníci. Kdo si v období od 26. října do 8. listopadu 2020 zakoupí u jednoho z vybraných prodejců telefon Samsung Galaxy S20 FE v jakékoli variantě, získá voucher na boty Vasky Teny v hodnotě 2 699 Kč.

Telefon Samsung Galaxy S20 FE je v prodeji celkem v šesti barvách, tenisky Vasky se vyrábějí celkem v osmi barevných provedeních a nové deváté (zelená Mint) připravila značka právě podle jedné z barev telefonu. Pro zákazníky ale platí, že budou moci barvy libovolně nakombinovat a nemusí nutně sladit barvu bot s telefonem.

Zákazník se do akce zapojí tak, že v uvedeném období zakoupí jakoukoli verzi (paměťovou, barevnou, 4G/5G) Samsungu Galaxy S20 FE a svůj telefon zaregistruje nejpozději do 8. listopadu na stránkách Samsung bonus. Tam najde také seznam prodejců zapojených do akce. Následně na e-mail obdrží voucher na odběr tenisek Vasky Teny v barvě a velikosti, kterou si sám vybere. Voucher je možné uplatnit do 31. ledna 2021, Vasky zašlou vybrané boty do 14 dnů.