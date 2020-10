Kauza nabíječky. Nejdřív se Applu smál, teď Samsung zvažuje stejný krok

Když se svět dozvěděl o tom, že Apple k iPhonům 12 nepřibalí nabíječku, využila to spousta výrobců marketingově „po svém“. Jedna z poboček Samsungu dokonce na svém Facebooku publikovala fotografie nabíjecího adaptéru s popiskem „Included with your Galaxy“, tedy něco ve smyslu „Přibaleno spolu s vaším zařízením Galaxy“. Samsung se Applu nejdříve vysmíval, ovšem podle jihokorejských médií vsadí v řadě Galaxy S21 na stejnou taktiku. Ze základní krabice budoucích topmodelů mají zmizet nabíječky a dokonce i sluchátka!

Apple se u nabíječek opírá o ekologický aspekt, jenže pro celou spoustu uživatelů to stejně znamená, že si nabíječku stejně přikoupí. A to platí i pro starší modely, u nichž adaptér v tichosti zmizel ze základního balení. V součtu tak za komplet telefonu s nabíječkou zaplatíte ještě více, takže si Apple nepatrně navýší zisky. Již v červenci prosákla na internet zpráva o tom, že Samsung zvažuje podobný přístup, a tuto informaci potvrzují i jihokorejské zdroje.

V celé řadě Galaxy S21 by měl ze základního balení zmizet nabíjecí adaptér a dokonce i sluchátka. V USA se drátová KG sluchátka kupříkladu nepřibalovala již k modelům řady Galaxy Note20. Pokud jste o ně však Samsung požádali, sekce podpory vám sluchátka poslala zdarma. Inu, divný to svět. Podle zákulisních zdrojů je možné i to, že Samsung ze základních krabicí odebere jen sluchátka, přičemž nabíječky by z krabic odstranil postupným tempem, např. až u řady Galaxy Note21.

I Samsung určitě vsadí na enviromentální notu, protože jeho nové topmodely by měly podporovat až 45W dobíjení, zatímco v základních krabicích by se počítalo jen s 25W nabíječkami. A uživatelé by si nabíječku stejně museli dokoupit zvlášť... Ne, tohle na nás neplatí. Pokud by i Samsung v Evropě přestal přibalovat nabíječky a sluchátka, byl by to jasný impulz ke zvýšení prodejů nabíječek či bezdrátových sluchátek řady Galaxy Buds. A pokud ze základních balení skutečně zmizí doplňkové příslušenství, neočekáváme, že by se to nějak promítlo do koncové ceny smartphonů.

Zdroj Sammobile