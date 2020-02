Každý si najde to své. Podívejte se na doplňková pouzdra pro řadu Galaxy S20

Samsung pro řadu Galaxy S20 připravuje i celou řadu ochranných pouzder a obalů, které se s předstihem dostaly na veřejnost. Jihokorejský výrobce bude mít opět připravenou celou řadu krytů, a to i v dost netradičních barevných kombinacích.

Základem budou silikonové kryty, které nacvaknete na zadní stranu. Budou k dostání v pastelových odstínech, např. v tyrkysové, zelené, růžové, žluté nebo ve fialové. Kožené kryty budou míst spíše usedlejší kombinace barev, např. hnědou, černou nebo šedou. No a u LED Coveru se zase budou na zádech rozsvěcovat a zhasínat diody podle toho, jakým ji nastavíte vzorec. Mezi další pouzdra bude patřit LED View Cover, v jehož flipu bude integrovaná soustava diod. A ty poslouží pro zobrazení ikon příchozích notifikací nebo ukáží aktuální čas.

Nejzajímavěji vypadá kryt S View Cover, v jehož bočním pruhu se bude zobrazovat režim Always On. Přehledně tak i v zavřeném stavu uvidíte zmeškané události a různé stavové ikony. Dalším do party bude tvrzený kryt Protective Standing Cover, jehož součástí bude i stojánek pro zapření na rovném povrchu. Ceny krytů a obalů jsou v tuto chvíli neznámé.

Samsung láká na představení řady Galaxy S20:

Zdroj Pricebaba