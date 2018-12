Kdo bude první s „průstřelem“? Samsung zřejmě předběhne Huawei o týden

O displejích s „průstřelem“ se delší dobu jen spekulovalo, nakonec s nimi na veřejnost vyšel jako první Samsung, a to s ohledem na připravovaný Galaxy A8s. Brzy bylo jasné, že tento trend by mohl dominovat příštímu roku, a tak odstartoval závod o to, kdo telefon s „dírou“ v displeji představí jako první. Huawei před pár dny informovalo o tom, že svou prvotinu představí 17. prosince, na to záhy reagoval Samsung - Galaxy A8s představí již 10. prosince, tedy s týdenním předstihem.

Obě firmy, zdá se, přiostřují konkurenční boj, a prvním bojištěm je právě smartphone s otvorem pro selfie, který není nijak spojen s okrajem. Výhodou je eliminace velkého výřezu, na druhou stranu může díra v displeji přesně padnout do některého z herních tlačítek, které tak nepůjde stisknout. Jak se s tím výrobci poperou?

Oba smartphony nabídnou LCD panely, které dodává společnost BOE. Připravovaná Nova 4 má být vybavena o něco méně, poběží zřejmě na Kirinu 710 a cílit bude spíše na méně náročné uživatele. O Samsungu Galaxy A8s toho víme daleko více. Smartphone nabídne 6,3" IPS panel s rozlišením 2 340 × 1 080 pix při poměru stran 19,5:9. Telefon poběží na Snapdragonu 710 se 6GB RAM, v displeji bude umístěna 24Mpx selfie, na zádech se pak očekává trojitý fotoaparát.

Podívejte se, jak Samsung představil displej Infinity Flex: