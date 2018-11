Koncept Galaxy F: jak by mohl vypadat skládací hybrid bez maskování?

Samsung na keynote SDC18 ukázal svůj první skládací hybrid smartphonu a tabletu. Při prezentaci na pódiu zhasla světla, takže jsme viděli jen vnitřní a vnější svítící displej, zařízení navíc bylo ze všech stran maskováno, protože ohledně jeho finálního designu se Samsung zatím nerozhodl. Čekání na finální vzhled skládacího Galaxy F zabere ještě pár měsíců, do té doby si musíme vystačit s tímto povedeným videokonceptem.

Jak by mohl vypadat odmaskovaný Samsung Galaxy F:

Na něm je vidět, jak by Galaxy F mohl vypadat ve své produkční formě, a to hezky pěkně na světle a ze všech stran. Zdrojem je samotná ukázka hybridu i nespočet patentů Samsungu, které se na veřejnost dostaly v průběhu několika uplynulých let. A zatímco prezentovaný reálný model toho mnoho neprozradil, pokud bude vypadat tak, jak jej vidíme na videu, designovou ostudu rozhodně neudělá. Na druhou stranu, koncept prezentuje výrazně větší vnější displej, než ten, který jsme mohli vidět naživo...

Samsung chce první milion skládacích Galaxy F rozdistribuovat již v průběhu první poloviny příštího roku, samotné představení finální verze se očekává na veletrhu MWC 2019 v Barceloně. Krátce na to se má skládací model dostat do prodeje. Cena hybridu by měla s daní, podle současných odhadů, přesáhnout metu 50 tisíc korun!

Skládací prototyp Samsungu se poprvé ukázal na konferenci SDC18: