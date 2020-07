Konec přibalených nabíječek? Po iPhonu 12 mají adaptéry zmizet i u Samsungů

Apple má u iPhonu 12 provést bezprecedentní krok. Ze základní krabice zřejmě odebere nabíječku (a drátová sluchátka EarPods), a ještě za to na keynote jistě sklidí ovace ve stoje. Chybějící obsah základní krabice nakonec marketingově přetvoří ve trojitou výhodu. Zatím to vyznívá jako dobrý vtip, ovšem zprávy z Jižní Koreje naznačují, že obdobný postup zvažuje i Samsung. Budou smartphony v budoucnosti automaticky v prodeji bez nabíjecích adaptérů?

Podle jihokorejského zdroje chce Samsung, počínaje příštím rokem, přestat u určitých modelů na vybraných trzích přibalovat k novým smartphonům nabíječky. Hlavním cílem bude ušetřit na výrobě, díky čemuž by Samsung mohl nepatrně snížit prodejní cenu. Pokud se bavíme o segmentu levných zařízení, které používají adaptéry s maximálně 15W dobíjením Adaptive Fast Charging, je pravděpodobné, že se vám doma v šuplíku „válí“ několik těchto základních nabíječek ze starších modelů. USB-C kabel by měl být součástí krabice, takže jej jen připojíte do staršího adaptéru.

U nejvýkonnějších smartphonů řad Galaxy S a Galaxy Note je zase maximem 45W kabelové dobíjení, v základních krabicích jsou však distribuovány maximálně 25W nabíječky. Pokud tedy chcete využít maximální nabíjecí výkon, musíte si nabíječku dokoupit zvlášť, a tu z krabice zřejmě stejně někam založíte. Pokud k tomu ještě přidáme ekologický podtext a levnější pořizovací cenu, může to znít pro výrobce dost zajímavě. Uživatelé jsou však konzervativní a není jasné, jak zareagují na případnou chybějící nabíječku. Stačí, že si musí dokoupit ochranná pouzdra, a teď bude samostatně i obyčejná nabíječka?

Jaká bude odezva uživatelů na chybějící obsah v základním balení, bude jasné už v září, kdy má Apple v plánu představit nové iPhony 12. A možná, že právě od září odstartuje nový mobilní trend. Při nákupu telefonu si domů v krabici přinesete skutečně jen telefon. A základní příslušenství, které dnes automaticky vybalujete z krabice spolu s telefonem, si budete muset dokoupit zvlášť.

Zdroj ETNews