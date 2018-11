Levné Samsungy brzy upraví jas displeje i bez samostatného čidla. Má to ale háček

Levné smartphony od Samsungu často neumí automaticky regulovat jas displeje, takže jej neustále musíte sami upravovat přes horní lištu. Tentokrát ponechejme stranou to, že se jedná o korunovou (možná i haléřovou) položku, na které se zbytečně šetří. Samsung však zřejmě objevil cestu, jak čidlo obejít. V poslední aktualizaci pro asijský model Galaxy J8 se totiž objevil nečekaný pomocník - selfie kamerka!

Pokud funkci automatického jasu aktivujete, pořídí selfie kamerka při každém odemknutí telefonu fotografii. A to nebude nikde ukládána, slouží jen pro potřeby orientačního zjištění okolního jasu. Následně telefon monitoruje, jaký jas displeje mu ručně nastavíte. Po pár dnech si telefon vytvoří hrubou mapu, ze které bude pro konkrétní zjištěné světelné podmínky z fotografie nastavovat uloženou úroveň jasu. Čím déle budete funkci využívat, tím má být přesnější.

Je samozřejmě lepší mít automatickou úpravu jasu navázanou na selfie kamerku, než nemít žádnou. Zatím však není jasné, jak výrazně zasáhne tato funkce do výdrže baterie, a jak rychle a přesně bude fungovat. Protože se však funkce dostala do nejvybavenějšího Galaxy J8, odhadujeme, že by s budoucími updaty mohla zavítat i na levnější Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J6 a Galaxy J6+, které jsou v ČR již v prodeji. Oficiálně však nic potvrzeno nebylo.

Představení Samsungu Galaxy J6:

