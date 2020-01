Levnější Note pro začátečníky? Právě to jsou ambice Samsungu Galaxy Note10 Lite

Společně s modelem Galaxy S10 Lite dnes Samsung oznámil i „Lite“ model spadající do modelové řady Galaxy Note10. Galaxy Note10 Lite existuje proto, že chce Samsung funkcionalitu pera S Pen nabídnout za nižší cenu, tedy většímu počtu zákazníků. Nový model dostal design roku 2020, který doplňuje S Pen a čipset z roku 2018. Bude tento mix v praxi fungovat?

Samsung Galaxy Note10 Lite katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 8,7 mm, 199 g

displej: 6,7", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 9810 (4× Exynos M3, 3 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Stejně jako souběžně oznámený Galaxy S10 Lite, je i Galaxy Note10 Lite vyroben z kovu, který je na zadní straně doplněn vysoce leštěným plastem. Nechybí ani tradičnější hranaté tvary, které jsou historicky spjaty s tabletofony osazenými perem S Pen. To vychází ze stylusu Galaxy Note10, podporuje Bluetooth, takže jím můžete pomocí funkce Air Command na dálku ovládat prostředí, resp. funkce v jednotlivých aplikacích. Ruční poznámky lze převést na elektronický text, a samozřejmostí je i nadstavba Bezdotykový příkaz se spoustou dalších funkcí.



Samsung Galaxy Note10 Lite se v Česku dostane do prodeje ve stříbrné a černé barevné variantě

Displej nového smartphonu je rovný se zakulacenými rohy. Super AMOLED Plus má úhlopříčku 6,7 palce, na které vykresluje matici 2 400 × 1 080 obrazových bodů. Oproti S10 Lite postrádá pouze certifikaci HDR 10+. Stylus má své tradiční místo v šachtě v pravé části spodní hrany, kde se nachází i konektor USB-C sloužící pro zrychlené nabíjení integrovaného 4 500mAh akumulátoru. V samotném peru je umístěn superkondenzátor s kapacitou 5,1 μAh. Na spodní hraně je dokonce i 3,5mm jack, na nějž Samsung u zbývajících modelů řady Galaxy Note10 již úplně zanevřel. Hlavní reproduktor na spodní hraně má výkon 1,2W.

Záda zdobí obdélníkový fotomodul, v němž jsou do čtverce zarovnány tři objektivy spolu s přisvětlovací diodou. Hlavní mu12MPx snímači s optickou stabilizací (F1.7) pomáhá 12MPx širokáč a 12MPx teleobjektiv s optickou stabilizací a 2× optickým zoomem. Zamykací klávesu s tlačítky pro korekci hlasitosti najdeme na pravém boku, šuplík pro dvě nanoSIM (nebo pro nanoSIM a microSD kartu) najdete na levém boku.

Výkon obstarává čipset Exynos 9810 z roku 2018, na němž běžely modely Galaxy S9 a Galaxy Note 9. Čipset je doplněný 6GB RAM a 128 GB pamětí. Uvnitř telefonu bude připraven Android 10 s nadstavbou One UI 2.0. Galaxy Note10 Lite se do prodeje dostane již v polovině ledna za cenu 15 999 Kč. A to ve stříbrné (Aura Glow) a černé (Aura Black). Připomeňme, že základní varianta Galaxy Note10 vychází na 22 990 Kč.

Představení dosavadní dvojice modelů řady Galaxy Note10: