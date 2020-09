Life Unstoppable. Samsung ukázal nový tablet, levný 5G telefon a fitness náramek

Samsung včera pořádal tiskovou konferenci, na které dopředstavil skládací Galaxy Z Fold2, a dnes záhy následovala další! První akce svého druhu, postavená na herním Unreal Enginu, se týkala i spotřební a bílé elektroniky, my se však zaměříme na několik mobilních novinek. Samsung na tiskové akci, kterou v předchozích letech tradičně pořádal na veletrhu IFA, představil levnější 5G smartphone, tablet pro nenáročné, novou generaci fitness náramku a bezdrátovou nabíječku s pozicemi pro tři současně nabíjená zařízení.

Samsung Galaxy A42 5G

Není to tak dávno, co jsme otestovali Galaxy A41, a na světě už je nástupnický model Galaxy A42 5G. Bude se jednat o zatím nejlevnější 5G smartphone na trhu, jehož existenci naznačil operátor O2 při zprovoznění své 5G sítě v Česku. Telefon do výbavy dostane 6,6" Super AMOLED displej, na zádech si všímáme zajímavého krytu rozděleného horizontálně do čtyř segmentů s odlišnými odlesky. Fotoaparáty budou na zádi hned čtyři, ovšem na detailnější specifikace si ještě musíme počkat. Samsung je prozradí až s blížícím se startem prodejů.



Samsung Galaxy A42 5G poznáte podle zadního krytu, který je rovnoměrně rozdělen na čtyři části. A každá z nich bude mít diametrálně odlišné odlesky

Dále uváděné specifikace tedy vychází ze spekulací. Výpočetní výkon by měl telefonu dodávat Snapdragon 690 se 4GB RAM. Interní úložiště bude dostupné v 64 a 128GB konfiguraci. Podpora 5G je patrná již ze samotného názvu telefonu, baterie s podporou zrychleného nabíjení má nabídnout kapacitu 5 000 mAh. Při uvedení na trh má telefon stát méně, než Galaxy A51 5G, který se v Česku nabízí za 11 990 Kč. O koncové ceně Galaxy A42 v Česku však ještě rozhodnuto nebylo.

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab A7 je nejnovějším přírustkem mezi tablety pro běžné uživatele. Kovový tablet primárně vychází z Galaxy Tab S6 Lite, jenže tentokrát mu chybí dotykové pero S Pen. Displej s úhlopříčkou 10,4 palce zůstává u rozlišení 2 000 × 1 200 pix, na zádech je připraven 8MPx fotoaparát. Boky jsou osazeny čtyřmi reproduktory, napájecím USB-C a sluchátkovým jackem, který je netradičně umístěn téměř v rohu tabletu.



Nový tablet Galaxy Tab A7 míří spíše na nenáročné uživatele

Výpočetní výkon obstarává Snapdragon 662 (4 × 2GHz Cortex-A73 + 4× 1,8GHz Cortex-A53) doplněný 3GB operační pamětí. Úložiště bude na výběr mezi 32 a 64 GB, nevyměnitelná baterie o kapacitě 7 040 mAh však nepodporuje žádnou formu zrychleného dobíjení. Na těle chybí i čtečka otisků prstů, jedinou biometrickou metodou zabezpečení zůstává rozpoznávání obličeje. V tabletu běží Android 10 s nadstavbou One UI 2.5. Do prodeje půjde tablet v šedé a stříbrné ve druhé polovině září. 32GB Wi-Fi verze vyjde na 5 999 Kč, LTE varianta je naceněna na 7 499 Kč.

Náramek Galaxy Fit2

Po nedávné premiéře hodinek Galaxy Watch 3 se dostalo i na novou generaci chytrého náramku, která se 159mAh baterií vydrží na jedno nabití až 15 dní. A pokud mu jeho funkce trochu „přiškrtíte“, můžete se dostat až na 21 dní na jedno nabití! Plastový náramek je subtilní a lehký (21 gramů), podporuje zvýšenou odolnost dle norem 5ATM a IP68, a primárně jej využijete pro monitoring srdečního tepu, vzdálenosti, spálených kalorií či pro pokročilý monitoring spánku.



Náramek Galaxy Fit2 bude k dostání v šarlatové a v černé

O zobrazování se stará 1,1" AMOLED displej s 3D sklem a rozlišením 294 × 126 pix, pro něhož je připraveno více než 70 různých ciferníků. Náramek je kompatibilní, nejen s řadou Galaxy, ale také s dalšími Androidy a také s iPhony. Náramek bude určen pro ty, kteří chtějí měřit zdravotní data a svou fyzickou aktivitu, a současně chtějí oproti chytrým hodinkám citelně ušetřit. Do prodeje půjde v první polovině října za 1 399 Kč.

Wireless Charger Trio

Jedním z nových produktů je i nová trojitá bezdrátová dobíječka s názvem Samsung Wireless Charger Trio. Bezdrátová podložka umožní bezdrátově dobíjet až tři zařízení najednou. Samsung k nabíječce nepřidal žádné bližší detaily, ovšem má být dostatečně velká na to, abyste na ní mohli vedle sebe položit Galaxy Note20 Ultra, hodinky Galaxy Watch 3 a sluchátka Galaxy Buds Live.



Trojitá bezdrátová nabíječka od Samsungu

Nabíječka podporuje bezdrátový standard Qi, takže přes ní nabijete i podporovaná zařízení jiných značek. Do prodeje půjde za 2 499 Kč, a to v první polovině října.