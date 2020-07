Lukrativní nabídka? Google chce, aby Samsung upřednostnil Assistanta a Play Store

Ač na první pohled vypadají firmy Google a Samsung jako nerozluční partneři, pod pokličkou se zřejmě rýsuje důležitá (a komplikovaná) dohoda. Google totiž po Samsungu požaduje, aby se ve prospěch Google Assistanta a Google Play vzdal u zařízení řady Galaxy svého hlasového asistenta Bixby a aplikačního obchodu Galaxy Store. V konečném důsledku by si tak firmy mohly vzájemně pomoci, pro Samsung by to však byla v určitém slova smyslu „kapitulace“.

Google chtěl Samsung přesvědčit již dříve, jihokorejci však na finanční nabídku neslyšeli. Trh se smartphony však v době koronaviru zpomalil, a americký gigant, stejně jako celá řada firem, hledá další možnosti, jak vydělat finanční prostředky. Přišel tedy s ještě zajímavější nabídkou, o které začaly obě firmy intenzivně jednat. V ideálním případě se Samsung za nespecifikovanou sumu vzdá hlasového asistenta Bixby, jehož v mobilech nahradí Google Assistant, což Googlu umožní z vyhledávání uživatelů řady Galaxy vydělat další finanční prostředky.

Dohoda se točí i okolo aplikačního obchodu Galaxy Store. Všechny zisky z nákupů (samozřejmě po zaplacení většinové částky vývojářům) patří v současné době Samusngu. Jenže uživatelská základna není zase až tak velká. Aby však jihokorejci nepřišli zkrátka, nabízí Google Samsungu podíl z nákupů na Google Play, které provedou uživatelé řady Galaxy. A zde se určitě bude živě debatovat o procentním podílu. Mezi řádky můžeme také vidět snahu o posílení ekosystému Androidu, jemuž pod hlavičkou HMS (Huawei Mobile Services) brzy vyroste zdatná konkurence...

Obě firmy však zatím zachovávají kamennou tvář a do médií se vyjadřují neutrálně. Mluvčí Googlu pro Bloomberg uvedl: „Stejně jako všichni výrobci zařízení s Androidem si společnost Samsung může vytvořit svůj vlastní obchod s aplikacemi a digitálního asistenta. To je jedna z výrazných funkcí platformy Android. A zatímco pravidelně hovoříme s našimi partnery o způsobech, jak zlepšit uživatelskou zkušenost, nemáme v úmyslu to nijak měnit.“

Stejnou notu používá i jihokorejský Samsung: „Společnost Samsung se i nadále angažuje ve svém vlastním ekosystému a službách. Zároveň Samsung úzce spolupracuje se společností Google a s dalšími partnery, aby svým uživatelům nabídl nejlepší mobilní zkušenost.“ Zatím tedy není jasné, zda vyjednávání obou firem dospěje ke zdárnému konci, nebo se oba giganti, zřejmě už po několikáté, neshodnou na finanční stránce věci.

Zdroj Reuters, Bloomberg