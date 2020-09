M jako Megabaterie. Testujeme Samsung Galaxy M51, který zastíní i Galaxy A71

Samsung uvedl do Česka smartphone, který jsme u nás ani nečekali. Jedná se o letošní nejvybavenější „emko“, Galaxy M51, který přichází do Česka zatopit konkurenci v cenové hladině 10 tisíc korun. Telefon má hned několik trumfů. Můžete počítat s osmijádrovým Snapdragonem, čtyřnásobným fotoaparátem i s obří 7 000 mAh baterií. Akumulátor s takovouto kapacitou jsme byli zvyklí vídat spíše u menších tabletů, jenže tentokrát se dostala do smartphonu!

Celoplastový telefon bez výstřelků

Samsung Galaxy M51 vypadá trochu nudně, protože na zádech chybí jakákoliv designová úprava. Výrobce sice nadále staví do popředí koncept „3D Glasstic“ aneb vysoce leštěný plast připomínající sklo, v praxi však na zádech postrádáme i tradiční rozdělení na několik segmentů s různými odlesky. Záď je tedy čistě bílá, ulpívají na ní otisky prstů a je v dlani poměrně dost kluzká. Mimo bílé je telefon k dostání ještě v černé, takže potěší spíše konzervativní uživatele.



Samsung Galaxy M51 nám do redakce dorazil v bílé barevné variantě

Ve fotomodulu na zádech najdete hned čtyři fotoaparáty, tím hlavním je 64MPx snímač s pixel binningem, který doplňuje 12MPx širokáč, 5MPx makro a 5MPx objektiv pro rozmazání pozadí při focení v režimu Živého zaostření. Foťákům ještě sekunduje přisvětlovací dioda. Telefon je dost těžký, váží 213 gramů a má tloušťku 9,5mm, což už se dnes u celoplastových telefonů moc často nevidí. Ovšem, vše mu hravě odpustíte díky baterii, která má kapacitu obřích 7 000 mAh!

Redakční představení Samsungu Galaxy M51:

Na přední straně se usadil obří 6,7" Super AMOLED displej krytý Gorilla Glass 3. Sklo je směrem k bočním hranám příjemně zakřiveno, rámeček však má po obvodu displeje rozdílnou tloušťku. Displej dostal do výbavy rozlišení 2 340 × 1 080 pix (poměr stran 19,5:9), na sluníčku je velmi dobře čitelný, a upravit si můžete i jeho barevné profily. V systémovém nastavení jsme objevili filtr modrého světla i režim Always On, který bude suplovat chybějící notifikační diodu.



Obří smartphone můžeme rozměrově srovnat např. s Galaxy Note20 Ultra

Do průstřelu se dostala 32MPx selfie kamerka, čtečka otisků prstů tentokrát není součástí displeje, ale přestěhovala se do bočního zamykacího tlačítka. Skenování je aktivní neustále, na první přiložení prstu odemknete telefon zhruba sedmkrát z deseti případů. Na bocích dále najdeme regulátory hlasitosti a také šuplík pro dvě nanoSIM a microSD kartu.



Displej má úhlopříčku 6,7 palce, na zádech je připraven čtyřnásobný fotoaparát

Výpočetní výkon u telefonu obstarává Snapdragon 730G s 6GB operační pamětí a 128GB úložištěm. A v této sestavě získal telefon v Antutu 278 958 bodů. Výpočetní výkon je tedy vcelku slušný, navíc je čipset vyráběn 8nm procesem, takže nebude ani tak „žravý“. Uvnitř telefonu je připraven svižný Android 10 s grafickou nadstavbou One UI Core 2.1, která přejímá jen některé záležitosti z dražších modelů. Které funkce v nadstavbě budou chybět, odhalíme až při redakčním testování.



Ukázké screenshoty z prostředí

Samsung Galaxy M51 se v Česku prodává za 10 500 Kč, což je o tisícovku méně, než kolik stojí Galaxy A71. A testovaný model je pro něj více než slušnou konkurencí. Zajímat nás však bude, jak v praxi obstojí 7 000 mAh baterie. Zvládne dva dny na jedno nabití nebo snad více? Telefon začínáme aktuálně testovat, vaše případně dotazy směřujte do diskuse pod tímto článkem.

Ukázkové fotografie:

Ukázkové video: