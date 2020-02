Mainstream v pastelových barvách. Toto jsou Samsungy Galaxy S20 a S20+

Mimo našlapaného Galaxy S20 Ultra představil Samsung i dva základní modely Galaxy S20 a S20+. Mají trochu skromnější fotoaparát a operační paměť, ale jinak se mohou s vrcholným modelem měřit. Kovové tělo doplňuje Gorila Glass 6 v pastelových barvách. Pokud hledáte topmodely, které se lépe vejdou do dlaně, jste na správné adrese.

Základní topmodely nemůžou chybět

Zatímco Ultra je obr, Galaxy S20 je úplný opak. S 6,2" displejem je tělo příjemně tenký a padne lépe do dlaně. Na výšku je kratší o 1,6 cm, a v pase mu chybí několik milimetrů. S hmotnostní 163 gramů vám neutrhne kapsu. No, a pokud hledáte kompromis mezi slušnými rozměry a stále zajímavou kapacitou baterie, je zde ještě „zlatý střed“ v podobě Galaxy S20+ s 6,7" panelem.

Vše důležité o řadě Galaxy S20 ve čyřech minutách:

Na první pohled zaujaly pastelové odstíny. Menší model bude v šedé, modré a růžové, plusová varianta v modré, šedé a černé. U obou novinek se počítá s kovovým tělem a odolným sklem Gorilla Glass 6. Pouze fotoaparáty na zadní straně chrání starší Gorilla Glass 3. Tělo si zachovalo zvýšenou odolnost IP68, po vizuální stránce se oba modely liší pouze v počtu fotoaparátů a tvarem fotomodulu.

Oba smartphony sází na primární 12MPx objektiv se světelností F1.8 a velkými 1,8μm pixely. Druhým v pořadí je ultraširokoúhlý snímač se světleností F2.2, který je stejný jako u S20 Ultra. Změna však nastává u teleobjektivu, který má kupodivu vyšší rozlišení než Ultra (64 vs. 48 MPx). Teleobjektiv slibuje 3× optické přiblížení, spolu s digitálním zoomem jsme na 30× (Space Zoom). Galaxy S20+ má navíc pouze ToF snímač, jinak jsou základní „es dvacítky“ po fotografické stránce totožné.



Z pohledu uživatelského rozhraní se žádná zásadní změna nekoná, v telefonu je Android 10 s drobně upravenou grafickou nadstavbou One UI 2.1

Těšit se můžete na vylepšený noční režim Bright Night nebo natáčení 8K videí, při přehrávání stačí klepnout do tlačítka a dodatečně uložíte 33MPx fotky. Připravte se však na to, že jednu minuta záznamu zabere až 600 MB! Režim Single Take zase pořídí 15sekundový záznam a umělá inteligence vám z něj vybere zajímavé scény, doplní je efekty, příp. z části videa vytvoří animovaný GIF. Zní to trochu nudně, v praxi jsou však výsledky působivé.

120 Hz s podmínkou

Samsung znovu ztenčil rámečky, takže displej vyplňuje zhruba 90 % čelní plochy. Kdysi populární výrazné zakřivení okrajů displeje představené s Galaxy S8 se v následujících letech postupně narovnává a u S20 je už opravdu jen mírné. Použitý panel dostal označení Dynamic AMOLED 2X, a jedná se o displej typu Infinity-O s kulatým výřezem pro 10 MPx selfie (F2.2). Rozlišení je v obou případech 3 200 × 1 440 pix (QHD+) při poměru stran 20:9.

Pod displeje byla zabudována ultrazvuková čtečka otisků prstů, a těšit se můžete i na 120Hz obnovovací frekvenci. Jediným nedostatkem je, že funguje pouze u nižšího rozlišení FHD+. Na maximální rozlišení je k dispozici jen 60Hz frekvence (obvyklá hodnota u konkurence i starších Samsungů). O přísun energie se postarají baterie o kapacitě 4 000 mAh, S20+ má o 500 mAh navíc. Počítá se se zrychleným kabelovým a bezdrátovým dobíjením, stejně tak s reverzním bezdrátovým dobíjením.

Exynos 990 a 8GB RAM

Reproduktor na spodní hraně a sluchátko hrají stereo, ovladače hlasitosti hledejte na pravém boku. Šuplík pro nanoSIM a microSD je na horní hraně, 3,5mm jack u řady Galaxy S vůbec poprvé chybí.

Výpočetní výkon dodává Exynos 990 s 8GB operační pamětí typu LPDDR5. Interní úložiště bude 128GB, a rozšíříte jej microSD kartami až o 1 TB. V tradičně bohaté konektivitě nebude chybět NFC, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ani režim DeX, v rámci kterého si můžete rozhraní telefonu zobrazit v počítači nebo na televizi.

Do prodeje půjdou nové smartphony 13. března, předobjednávky startují dnes. Základní Galaxy S20 bude stát 22 990 Kč (o pětistovku levnější než loni S10). Galaxy S20+ bude za 25 999 Kč, což je stejně jako před rokem Galaxy S10+.

Samsung Galaxy S20 katalog |preview rozměry a hmotnost: 152 × 69 × 7,9 mm, 163 g

displej: 6,2", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 440 × 3 200, 566 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 8 192 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 990 (2× Exynos M4, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (4 320 × 7 680), autofocus, blesk 87 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává

Samsung Galaxy S20+ katalog |preview rozměry a hmotnost: 162 × 74 × 7,8 mm, 186 g

displej: 6,7", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 440 × 3 200, 524 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 8 192 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 990 (2× Exynos M4, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (4 320 × 7 680), autofocus, blesk 87 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává

Loňský Galaxy S10e tedy nedostal přímého nástupce. Jeho místo převezme Galaxy S10 Lite nebo některý z modelů řady Galaxy A, byť už ne v tak kompaktním podání. Na druhou stranu stranu, letošní Galaxy S20 má rozměrově k loňskému Galaxy S10e hodně blízko. Úplnou novinkou je pak zařazení nejvýkonnější a největší varianty Galaxy S20 Ultra, která se do Česka dostane i s podporou sítí páté generace.