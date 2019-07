Makety ukazují rozdíly ve velikosti mezi Galaxy Note 10 a Galaxy Note 10+

O chystaných modelech řady Galaxy Note 10, toho víme již poměrně dost. Velkou mezeru jsme však až doteď měli ve vzájemném porovnání velikostí obou připravovaných novinek, což z uniklých tiskových renderů nebylo zřejmé. To však napravuje aktuální únik maket obou modelů, na nichž jsou rozdíly v rozměrech obou modelů dost výrazně patrné.

V naší galerii se tak můžete podívat na porovnání rozměrů obou modelů. Větší verze označená jako Galaxy Note 10+ nabídne 6,8" Dynamic AMOLED s QHD rozlišením, smartphone bude, nejen obří, ale také dost těžký. I díky integrované 4 300mAh baterii má vážit 198 gramů. Těšit se u něj můžeme navíc i na ToF kamerku umístěnou na zadní straně a také na 45W kabelové dobíjení, ovšem rychlonabíječku bude třeba pořídit samostatně.

Menší model označený jako Galaxy Note 10 dostane 6,3" displej, jehož maximem má být pouze Full HD rozlišení. Do menšího těla se dostane i menší baterie s kapacitou 3 500mAh. Sluchátkový jack má chybět u obou modelů, slot pro microSD má dostat pouze vybavenější model. Ovšem ani to není úplně jisté. Do obou telefonů se vejde Bluetooth pero S Pen, které má i nadále používat superkondenzátor, a má se naučit i nové bezdotykové ovládání systému. To však částečně uměl i stylus u Galaxy Note 9, budeme tedy zvědavi, jak konkrétně chce Samsung ovládání systému vylepšit.

Samsung láká na představení nové řady Galaxy Note 10:

Představení novinek řady Galaxy Note 10 se odehraje 7. srpna v New Yorku.