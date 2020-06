Málokdo o nich ví. Šikovné pluginy v Samsung Game Booster vám ukáží i FPS

Ve smartphonech Samsungu s nadstavbou One UI najdete jako nedílnou součást i tzv. režim Game Booster, k němuž se rychle dostanete ze spodní lišty s ovladači při hraní her. Drobná herní ikonka se přidá na levý kraj. Po stisknutí na vás vyskočí překryvné okno Game Booster, v němž můžete monitorovat výkon, teplotu a spotřebu baterie, takže se dozvíte, jak dlouho ještě můžete danou hru hrát bez nutnosti připojení telefonu na nabíječku.

Vedle ikony nastavení pro režim Game Booster naleznete u smartphonů řady Galaxy S20 drobnou ikonku pro pluginy, kterou jste možné zprvu přehlédli. Mezi pluginy můžete najít tři položky, které můžete využít při hraní her. První z nich je Game Booster Plus, který u her automaticky navolí jeden z dostupných režimů. Na výběr je Úspora baterie, Vyvážený, Max FPS, Nejvyšší kvalita a Vlastní, u něhož můžete navolit kvalitu grafiky, výkon čipsetu, maximální framerate a jas displeje. Nastavené herní schéma můžete následně použít u všech her v telefonu nainstalovaných.

Druhým pluginem je Daily Limits, který vám umožní omezit maximální dobu hraní, a to u jednotlivých titulů na jednotlivé dny v týdnu. Sledovat můžete i statistiky, např. o kolik déle jste dnes hráli oproti dřívějším dnům, týdnům či dokonce měsícům. Jakmile se bude blížit maximální stanovená doba hraní, telefon vám o tom dá vědět plovoucím oknem s upozorněním. Plugin Perf-Z vám zase ukáže framerate, využití procesoru a grafiky a také teplotu čipsetu v drobném okně při hraní her. Můžete si tedy „hrát“ s nastavením grafiky, až se dostanete k požadovanému frameratu. Je ale třeba počítat s tím, že u některých her je framerate, ať již uměle nebo kvůli omezením enginu, omezen na 30 FPS.