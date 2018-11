Máme eSIM v hodinkách. Podívejte se, jak probíhala instalace

T-Mobile začne na českém trhu příští týden nabízet LTE verzi hodinek Galaxy Watch (46mm) s podporou eSIM. Hodinky nám dorazily do redakce, abychom vám mohli ukázat do nejdůležitější - jak vlastně vypadá eSIM, a jak ji nainstalujete do podporovaného zařízení. Předesíláme, že v případě hodinek (tj. zařízení bez fotoaparátu) bude situace trochu složitější...

Krabicovou verzi Samsung Galaxy Watch LTE jsme dostali zabalenou v plastovém blistru spolu s papírovém obalem „Vaše nová eSIM“, v němž naleznete plastovou kartičku se stíracím polem. Po setření se vám zviditelní QR kód a znění kódů PIN1, PUK1, PIN2 a PUK2. PINy jsou v základu nastaveny na čtyři nuly a z principu eSIM při první instalaci nejsou aktivní.

QR kód je tím nejdůležitějším, protože slouží pro dálkové nahrání tzv. eSIM profilu. Zjednodušeně si do zařízení nahrajete specifikace a parametry SIM karty, aniž byste ji museli fyzicky vkládat do mobilu. Jedinou nutnou podmínkou je funkční připojení k internetu. Postup instalace eSIM se u jednotlivých modelů liší, většinou se jedná o samostatné obrazovky v nabídce, které vám umožní naskenovat QR kód (v některých případech jej lze zadat i ručně), uložit eSIM profil uložit a tím i aktivovat elektronickou SIM kartu.



Toto je eSIM od T-Mobile. Uvnitř se za škrtátkem skrývá QR kód s kódy PIN a PUK. eSIM aktivujete naskenováním kódu v telefonu

Aby bylo možné eSIM profil stáhnout musí být hodinky připojeny k internetu. Pokud na úvodní obrazovce několikrát proklikáte oranžové logo a poté jej na pár vteřin podržíte, přeskočíte nutnost přihlášení. Následně můžete hodinky připojit k Wi-Fi, ovšem žádný bonus vám to nepřinese. Hodinky v sekci Mobilní sítě nedokáží žádné sítě vyhledat. Budete totiž muset hodinky nejprve připojit k telefonu, a to přes aplikaci Galaxy Wearable.

eSIM je stále plastová kartička. Už ji jen nezasouváte do těla zařízení, přesto ji musíte mít do budoucna někde stále schovanou.

V jednom z úvodních instalačních procesů totiž můžete nastavit položku Mobilní služba pro vaše hodinky. Ve smartphonu ale musíte mít stejného operátora jako u eSIM (v našem případě T-Mobile). Když jsem zkoušel párování hodinek se SIM od Vodafonu, telefon mě informoval, že „Mobilní služba na tomto zařízení nastavit nelze“. Po potvrzení mobilní služby stačí kliknout na místo pro zadání kódu, následně se otevře čtečka QR kódů, do které naskenujete obrazec z plastové kartičky.



eSIM aktivujete naskenováním QR kódu v aplikaci Galaxy Wearable

Zhruba do minuty bude hotovo, o čemž vás aplikace Galaxy Wearable sama upozorní. Informační hláška však tvrdí: „Nyní můžete telefonovat a používat textové zprávy v hodinkách pomocí stejného čísla, jako má váš telefon“. A to samozřejmě není pravda. eSIM není variantou Twin SIM od T-Mobile, operátor podporu zdvojení SIM karet na eSIM (zatím) nerozšířil. eSIMka má své vlastní telefonní číslo, které se při párování s telefonem s vaší telefonní SIM nijak neprováže. Chcete-li, můžete si z telefonu na hodinky vytvořit pouze nepodmíněné přesměrování, což není dvakrát pohodlné.



Aktivace volání na hodinkách, vytáčení a příchozí hovor

Po připojení k telefonu můžete ze smartphonu klidně aplikaci Galaxy Wearable odinstalovat a „přerušit“ tak spojení s telefonem. V mobilní aplikaci z pohledu mobilních sítí stejně nic nenastavíte, maximálně eSIM odeberete. To stejné však můžete udělat i v hodinkách přes Nastavení - Připojení - Mobilní sítě - Obnovit mobilní sítě.



Nastavení Mobilní sítě, volba režimu a roamingu (zašedlé volby se vám zpřístupní během několika málo minut)

Pokud chcete hodinky skutečně používat úplně samostatně, je třeba nastavit mobilní sítě jako Vždy zapnuto. V případě automatiky se hodinky připojené k telefonu používají jen pro dálkové vytáčení z telefonní SIM karty. V hodinkách si můžete vybrat režim sítě (3G/4G nebo jen 3G) a také aktivovat roaming. V zahraničí si tak budete moci přes položku Síťoví operátoři ručně nebo automaticky vyhledat, do jaké sítě se s hodinkami připojíte.



Hodinky Galaxy Watch LTE jsou s eSIM, de facto, samostatným smartphonem na zápěstí

A zbytek už funguje jako na smartphonu. V nastavení si navolíte zvukový režim, intenzitu vibrací, dlouhé vibrace, hlasitost a druh vyzváněcího tónu. Režim Nerušit zase může, např. v noci, utlumit příchozí hovory a SMS. Vysunutím horní lišty se dozvíte nejen stav baterie, ale také název operátora, intenzitu signálu, a k jaké datové síti jsou hodinky aktuálně připojeny. A bonus po vynuceném párování s telefonem? Do hodinek se vám natáhne váš telefonní seznam a protokoly volání. Základní paletu systémových aplikací můžete rozšířit dalšími, které si přímo v hodinkách stáhnete z portálu Galaxy Apps.

Představení 42mm verze hodinek Galaxy Watch:

T-Mobile začne hodinky Galaxy Watch LTE (46 mm) s eSIM na českém trhu nabízet v polovině příštího týdne. Cena hodinek by se měla pohybovat okolo 10 500 Kč. K dostání budou na e-shopu i ve vybraných kamenných prodejnách.