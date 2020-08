Máte rádi barvičky? Samsung Galaxy S20 Fan Edition má dostat hned šest odstínů

Připravovaný Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) začíná nabírat ještě reálnější obrysy. Známý leaker Evan Blass (@evleaks) na svém Twitteru publikoval tiskové fotografie pěti barevných variant, které utnuly veškeré spekulace. Čtvrtý model řady Galaxy S20 je zcela jednoznačně v plánu, a, i když ještě nevíme, jak se bude oficiálně jmenovat, máme zcela jasnou představu o tom, jak bude vypadat.

V naší galerii se tak můžete podívat hned na šest barevných variant připravované novinky. Mimo základní černé a bílé bude smartphone k dostání v oranžové, červené, zelené a růžové. Telefon nabídne Infinity-O Super AMOLED displej s rozlišením Full HD+, poddisplejovou čtečkou a 120Hz obnovovací frekvencí. Úhlopříčka zobrazovacího panelu má být 6,4 nebo 6,5 palce. Trojitý fotoaparát na zádech nabídne kombinaci 12MPx hlavního, 12MPx širokáče a 8MPx teleobjektivu, foťákům bude k ruce i přisvětlovací dioda.

Regulátory hlasitosti a zamykací klávesu hledejte na pravém boku, na spodní hraně bude přítomen USB-C konektor a hlavní reproduktor. Tělo s pevně integrovanou 4 500mAh baterií bude splňovat odolnostní normu IP68, informace o čipsetech se však zatím rozcházejí. Původní spekulace naznačovaly přítomnost Snapdragonu 865, čímž by Samsung uspokojil ty, kterým v řadě Galaxy S20 až dosud neseděl Exynos 990. Na druhou stranu, v benchmarku Geekbench se nový model objevil právě s Exynosem 990... Telefon se má dostat do prodeje v říjnu, a to v LTE i 5G variantě.

Zdroj @evleaks