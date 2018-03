Microsoft znovu prodává smartphony. Tentokrát s Androidem

Vzpomínáte na loňské Galaxy S8, které na svém e-shopu začal loni v listopadu prodávat Microsoft? Spolupráce pokračuje, takže i teď je v nabídce Microsoftu také nejnovější řada Galaxy S9. Ty si můžete u Microsoftu jako neblokované dokonce předobjednat. Microsoft se tak po konci platformy Windows Mobile vrací k prodejům telefonů, tentokrát však s jeho značkou nemají mnoho společného.

A jak se liší Galaxy S9 od Microsoftu oproti běžně dostupným verzím? Hardware, základní software a cena zůstávají při starém. Telefon bude mít navíc sadu aplikací od Microsoftu - Skype, Cortanu, OneNote a Microsoft Launcher. Všechny aplikace budou nabídnuty k volitelnému stažení přes Wi-Fi při prvním nastavení telefonu. A to včetně Wordu, Excelu, PowerPointu, které jsou již součástí běžně dostupných „es devítek“. Microsoft dodává, že na e-shopu bude k dispozici jen omezené množství telefonů, takže nabádá k brzkému objednání...

I to v krátkosti mapuje situaci, kam se Microsoft, z mobilního pohledu, za pár let propadl. Loni v říjnu byl ukončen vývoj mobilní větve Windows, a dříve slibná platforma tak nenávratně skončila v propadlišti dějin. Smartphony s Windows 10 Mobile již z pultu obchodů téměř vymizely, protože jen málokdo má zájem investovat do „mrtvé“ platformy. Microsoft se místo toho vrhl na oblast, kde je tradičně silný - na aplikace. Jsou však určeny pro mainstreamovou platformu Android, kde chce být americký gigant, alespoň v této formě, stále vidět.

Alcatel Idol 4S se i s VR brýlemi vyprodává na americkém e-shopu za 169 dolarů (3 500 Kč), dva roky starý HP Elite x3 vychází na 799 US (16 500 Kč). Mimo dosluhující Windws 10 smartphone nabízí Microsoft pouze Androidy, a to Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S9, Galaxy S9+ a tabletofon Samsung Galaxy Note 8. Mimo smartphonů od Samsungu je k dispozici ještě herní Razer Phone. Microsoft tedy prodej telefonů jen tak ukončit nehodlá, stačí mu přeprodávat stejné telefony, které najdete na volném trhu, jen s několika aplikacemi navíc.

První pohled na Samsungy Galaxy S9 a Galaxy S9+: