Mobil jako kartový terminál u nás zatím nepoužijete, ale pracuje se na změně

Zřejmě nejzajímavější novinkou při představení odolného Samsungu Galaxy Xcover Pro byla možnost telefon použít jako mobilní platební terminál. A to díky podpoře technologie mPOS (mobile Point of Sale). Ve stejný den, kdy Samsung oznámil nový Xcover, představila společnost Visa pilotní program Tap to Phone, v němž hraje nový smartphone hlavní roli. A nás samozřejmě zajímalo, zda se obdobný softwarový platební terminál dostane i do Česka.

Samsung Galaxy Xcover Pro katalog rozměry a hmotnost: 160 × 77 × 10,0 mm, 218 g

displej: 6,3", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 418 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 050 mAh

procesor: Samsung Exynos 9610 (8× null, 2 GHz)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 25MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Platební terminál v mobilu by mohl pomoci drobným prodejcům a obchodníkům, protože ke zprovoznění příjmu bezkontaktních plateb nepotřebujete nic jiného, než jen telefon a stažení patřičné aplikace, ve které se zaregistrujete jako obchodník. Odpadá tedy investice, resp. pronájem, za samostatný platební terminál. Podle vyjádření české pobočky se v současné době s mPOS platbami u Xcoveru Pro v Česku nepočítá. Samsung však aktivně hledá firmu, která by pro telefon „ušila“ aplikaci na míru a to včetně patřičných schválení od hegemonů Visa a MasterCard.

Program Tap to Phone od Visa je tak pilotním projektem pouze pro USA, Velkou Británii, Ukrajinu, Turecko, Kostariku a Malajsii. V brzké době se pilotní projekty rozšíří do Polska, Španělska, Itálie, Nového Zélandu a do Austrálie. Softwarový terminál Tap to Phone využívá transakce typu EMV, které jsou díky podpoře KNOXu v bezpečí. Platba se uskuteční za pár vteřin, stačí, když zákazníci k Samsungu Galaxy Xcover Pro přiloží bezkontaktní kartu, telefon nebo hodinky s platební funkcí. Mimo karet jsou podporovány i platby prostřednictvím Samsung Pay, Google Pay a Apple Pay.

Představení mobilního platebního terminálu Samsung POS:

Jihokorejci však nabízí i své vlastní řešení Samsung POS, které je však úzce provázáno se systémem Samsung Pay. A ten v Česku k dispozici není. O samotnou nadstavbu pro platební terminál se stará společnost Mobeewave. Samsung POS funguje od loňského října v Kanadě, odkud by se služba měla postupně dostat i do dalších zemí po celém světě. Visa a MasterCard si z každé provedené transakce shodně odeberou 2,65 procenta, jinak je služba k dispozici bez jakýchkoliv úvazků nebo měsíčních plateb.

Via Visa