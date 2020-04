Mobilní divize Samsungu si bude vyrábět vlastní skládací displeje. Chce ušetřit

Mobilní divize Samsungu chce podle jihokorejského zdroje vyrábět vlastní skládací displeje. Na první pohled protichůdná zpráva má své logické opodstatnění. Až dosud totiž mobilní divizi dodává skládací panely displejová divize Samsung Display. A ta využívá skládací sklo od jihokorejské firmy Dowoo Insis, jehož základní surovina pochází od německé firmy Schott. Samsung Display následně do skládacího skla přidá OLED panel a tyto hotové moduly následně přeprodává mobilní divizi.

A Samsung v tomto neustálém přeposílání a přefakturovávání vidí zbytečně proinvestované prostředky. Podle jihokorejského zdroje si chce mobilní divize vyrábět skládací displeje sama, což má z dlouhodobého hlediska snížit cenu skládacích displejů, a vůbec skládací technologie jako celku, která by se měla brzy stát daleko dostupnější. Mobilní divizi k vlastnímu řešení skládacích displejů nahrává reakce současného dodavatele, tj. displejové divize. Mobilní větev požaduje displej s dvakrát tlustší vrstvou skla oproti UTG panelu v Galaxy Z Flip, což však displejová divize vyrobit za současné konstelace neumí.

A šetřit při výrobě rozhodně má smysl. Zatímco skládací UTG sklo (bez displeje) vyjde na 40 dolarů (cca tisícovku), běžné temperované sklo u klasických smartphonů vychází na pouhé dva dolary (zhruba padesátikoruna). Mobilní divize Samsungu se podle všeho již zkontaktovala s různými dodavateli skel, s nimiž se bude snažit dotáhnout vývoj odolnějších panelů pro skládačky. Vznikne tak konkurence, nejen mezi subdodavateli, ale také v samotném Samsungu, kde bude o co nejlepší skládací panely soupeřit displejová a mobilní divize. A to vše by mělo skládací panely posunout zase o něco kupředu.

Samsung Galaxy Z Flip dostal displej s ultratenkým sklem:

Zdroj Etnews