Mučení Samsungu Galaxy S21 Ultra 5G odhalilo hned dvě displejové fólie

Samsung začne koncem tohoto týdne oficiálně prodávat smartphony řady Galaxy S21, a tak nemůže chybět ani tradiční mučící video, které si vzal pod patronát YouTube kanál JerryRigEverything. Na videu níže můžete vidět postupné řezání do těla telefonu, fotomodulu i do displeje, který má zajímavý bonus. Na panelu krytém sklem Gorilla Glass Victus totiž nenajdete umístěnou jednu, ale hned dvě ochranné fólie, a to přímo od výroby.

Tvrdost samotného skla je stejná jako u předchozích generací. První škrábance na displeji zanechá tuha s tvrdostí šest, hlubší rýhy má na svědomí hrot s tvrdostí sedm. Video potvrzuje, že jsou boky telefonu vyrobeny s hliníku, což platí i pro boční tlačítka. Ohýbací test v dlani tedy telefon obstál bez větších problémů. Displej vydržel v kontaktu s přímým ohněm 45 vteřin, než došlo k jeho nezvratnému poškození. Ultrazvuková čtečka otisků prstů fungovala i přesto, že byl displej nad ní byl výrazně poškrábán.

Mučení Samsungu Galaxy S21 Ultra u JerryRigEverything:

Jinými slovy, tohle doma se svým telefonem rozhodně nezkoušejte...