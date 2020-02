Mučení Samsungu Galaxy Z Flip. UTG sklo na displeji je přelepené plastovou fólií

Nejnovější skládačka, Samsung Galaxy Z Flip, si udělala krátkou zastávku na YouTube kanálu JerryRigEverything, kde podstoupila tradiční torturu. Zack Nelson se změřil zejména na ultratenké sklo, které kryje displejový panel. Ovšem, jak se ukázalo, první škrábance na něm zanechaly již hroty s tvrdostí 2. Pokud by se skutečně jednalo o sklo, první náznak poškrábání by se objevil až u hrotů s tvrdostí 6. Jedná se tedy o odolné sklo nebo ne?

Samsung Galaxy Z Flip na kanálu JerryRigEverything:

Podle vyjádření Samsungu, které publikoval server The Verge, je na UTG sklu ještě nalepena ochranná vrstva podobná Samsungu Galaxy Fold, tedy polyimidová fólie. Škrábance tedy zřejmě zůstávají na plastové fólii, která půjde v případě potřeby v servisu vyměnit za novou. A to by mohlo Samsungu významně ušetřit za servisní úkony, v rámci kterých již nově nebude třeba měnit celý displej. Celkově vzato však od displeje Galaxy Z Flip nelze očekávat stejnou odolnost jako u běžných smartphonů s displejem krytým sklem Gorilla Glass.

Pokud by na displeji polyimidová fólie chyběla, zřejmě by byla odolnost displeje daleko lepší, Samsung však má zřejmě určitý důvod, proč na displej přidal ještě tuto ochrannou fólii. K displeji je přichycena bočními plastovými lištami s „bumpery“, které eliminují nárazy při zavírání. Zbytek šasi je vyroben z kovu, záda jsou pak skutečně skleněná.

Velkou změnou prošel pant, který efektivně zabraňuje vniku nečistot, smetí, které se do něj zcela určitě v testu dostalo, vnitřní kartáčky rychle vytlačily zpět, takže se z útrob neozývaly žádné nepříjemné zvuky. Pouze částečně, to však jde zřejmě na vrub poškozené konstrukci při násilném ohýbání na opačnou stranu. I zde se ukázalo, že pant je skutečně nezničitelný, při násilném ohnutí, kdy popraskalo zadní sklo a vyskočila zamykací klávesa, displej i nadále fungoval.

Crash test CNETu:

A to platí i po crash testu webu CNET, který u Motoroly Razr a Galaxy Z Flip testoval odolnost při pádech na beton. Galaxy Z Flip měl sice „pavouky“ na přední i zadní skleněné straně (kterým byste mohli částečně předejít nasazením přibalených průhledných krytů), v rozevřeném stavu však bylo poškození úplně minimální. Největší nárazy schytaly nepatrně vyvýšené plastové lišty okolo displeje. U obou modelů se tak ukázalo, že odolnost skládacích veček je vcelku slušná. Rozhodně dopadla daleko lépe, než jsme původně očekávali.