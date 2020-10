Myslí se i na první skládačku. Galaxy Fold dostane softwarové vychytávky ze Z Fold2

Samsung dnes na svém blogu informoval o brzké aktualizaci pro první generaci skládacího hybridu Galaxy Fold, která dostane některé softwarové vychytávky, které se poprvé objevily u nástupnického Galaxy Z Fold 2. Mezi největší přídavky patří funkce App Pair, Capture View, Dual Preview či podpora funkce Wireless DeX.

V režimu Multidisplej můžete z bočního panelu nově otevírat předem sloučené trojice aplikací. V rámci fotoaparátu přibyla funkce Auto Framing, která se bude líbit YouTuberům. Telefon na vás automaticky zaostří, přiblíží vás a dále vás v hledáčku bude sledovat, i když se budete pohybovat. Funkce Dual Preview ukáže pořízenou fotku na vnějším displeji, aby ji mohla vidět i osoba, kterou jste právě vyfotili. Funkce Capture View vám zase na levé půlce vnitřního displeje ukáže pět posledních fotek či videí, zatímco v pravé části zůstane samotný hledáček.

Do první generace skládačky se dostává i populární funkce Single Take či možnost fotit selfíčka zadním fotoaparátem s vysokým rozlišením pomocí hledáčku na vnějším displeji. Součástí připravované aktualizace je i vylepšení stability Wi-Fi nebo podpora bezdrátového režimu DeX. Desktopové prostředí si pustíte na domácí televizi a z hlavního displeje Foldu se stane touchpad. Aktualizace by měla na Galaxy Fold dorazit velmi brzy.

Redakční představení Samsungu Galaxy Fold: