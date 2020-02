Na akci Galaxy Unpacked bude i Google. Zřejmě blíže uvede nové UI pro skládačky

Na twitterovém účtu Androidu se objevil příspěvek, který láká na brzkou akci Galaxy Unpacked, na které Samsung představí smartphny řady Galaxy S20 a, podle všech dosavadních indícií, i skládací Galaxy Z Flip. Podle vyjádření Googlu se máme v průběhu akce těšit na „něco vzrušujícího“, a na toto téma existuje hned několik zajímavých odhadů.

Google by na akci mohl potvrdit hlubší systémovou integrace funkce Google Duo do nadstavby One UI 2.0 od Samsungu, příp. se hovoří i o premiéře zcela nového formátu video-messagingu pro smartphony s Androidem, a svou premiéru by si funkce odbyla u Samsungů. Samotné video v příspěvku ale naznačuje, že by se novinky od Googlu mohly točit okolo véčkové konstrukce. Americký gigant by tak mohl přijít s různými dalšími vylepšeními týkající se uživatelského rozhraní skládacích zařízení různých konstrukcí, tvarů a typů.

A nebo bude novinka z úplně jiného soudku? Začne snad Samsung po letech opět v části portfolia používat čistý Android? Zatím naposledy se tak stalo v případě Galaxy S4 Google Play Edition. Máme se snad těšit na souběžné oznámení speciální verze Galaxy S20 pod taktovou Android One? Ze všech očekávaných novinek, je zrovna tato asi nejméně pravděpodobná, ale dokud vše není černé na bílém, můžete se stát prakticky cokoliv...

Samsung Galaxy Unpacked se uskuteční 11. února v San Franciscu: