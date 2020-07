Na internet unikly ciferníky z hodinek Galaxy Watch 3. A známe i další detaily

Představení hodinek Galaxy Watch 3 od Samsungu se blíží mílovým tempem, což dosvědčují stále častější úniky. Tentokrát se můžeme podívat na některé dostupné ciferníky, screenshoty uživatelského rozhraní či na dynamická pozadí, která se bude zobrazovat podle aktuálního počasí.

U ciferníků je největší zajímavostí kruhový okraj, který Samsung nazývá „Informative Digital Edge“. Můžete si upravit, nejen jeho barvu, ale také až čtyři prvky, které si zde necháte zobrazit. Po obvodu ciferníků tak můžete vidět např. počet ušlých kroků, kapacitu baterie, poslední naměřený srdeční tep a aktuální hodnotu UV záření. Celkem prý existuje až padesát různých kombinací.

To sum up what I found in the GW3 firmware:



Rich notification icons

New watch faces

New weather app

Outlook replaces Samsung Email (further going with my theory Samsung email will be replaced by Outlook)

New Music widget

Information edges in watch faces

More customizable faces

— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 30, 2020

Hodinky budou k dostání ve dvou velikostech, tj. s 1,4" nebo 1,2" HOP OLED displeji (technologie LTPO). K dispozici budou tři barevné varianty. Ocelový model bude stříbrný, černý bude vyroben z titanu, bronzové tělo by mělo být zpracováno z hliníku. Tři varianty dostanou odpovídající barevné řemínky, buď kovové, nebo kožené. Hodinky budou podporovat Bluetooth, GPS, NFC a Wi-Fi, volitelně také LTE. Watch 3 budou mít na těle reproduktor a změří počet ušlých kroků, okysličení krve, srdeční tep, krevní tlak a také EKG.

Představení hodinek se očekává ve středu 8. července, do prodeje se mají dostat 21. srpna. Menší 41mm verze s 247mAh baterií má začínat na 349 dolarech (cca 8 200 Kč), větší 45 mm varianta osazená 340mAh akumulátorem má vyjít na 399 dolarů (zhruba 9 400 Kč).

Zdroj Twitter (Max Weinbach)