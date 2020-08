Na světě je první recenze Galaxy Z Fold 2. Vnější displej kryje Gorilla Glass Victus

Samsung ještě neodhalil kompletní specifikace skládacího Galaxy Z Fold 2, a chybí nám i informace o ceně, paměťových variantách a dostupnosti. I přesto je však na světě první videorecenze, která odhaluje spoustu novinek. Bohužel pro nás je v čínštině, takže musíme „číst mezi řádky“. Ovšem i vizuální ukázky bez porozumění jazyka leccos naznačují.

Vnější displej hybridu bude kryt sklem Gorilla Glass Victus, bude se jednat o 6,2" 60Hz AMOLED displej s rozlišením 2 326 × 846 pix. Při srovnání s první generací je displej doslova obří. Můžete jej využít pro plnohodnotné ovládání systému s hlavní nabídkou v matici 6 × 4 nebo při hraní her, např. PUBG. Vnější displej můžete také využít při focení selfíček jako hledáček. Díky pantu, který můžete zastavit téměř v libovolném úhlu, bude možné Z Fold 2 složit i v podobě „stanu“, který známe z konvertibilních notebooků. Alternativně půjde používat v režimu Flex Mode podobně jako Galaxy Z Flip.

Vnitřní skládací UTG displej typu Dynamic AMOLED 2X nabídne rozlišení 2208 × 1 768 pix (formát 5:4) a bude podporovat až 120Hz obnovovací frekvenci. Překlad v displeji bude při bočních pohledech trochu patrný, při čelním pohledu z běžné pozorovací vzdálenosti však zdánlivě mizí. Telefonu dodá výkon Snapdragon 865+, což se v benchmarku Antutu promítlo do zisku 588 850 bodů. Z recenze níže nerozumíme ani jediné slovo (až na HDR10+ a UTG), skládací hybrid však konečně vypadá jako kompletně dotažené zařízení.

První videorecenze Samsungu Galaxy Z Fold 2 (v čínštině):

Oficiální (do)představení Samsungu Galaxy Z Fold 2 by se mělo odehrát v úterý 1. září. A my jsme zvědavi zejména na to, kolik si bude Samsung za novou skládačku účtovat. Překoná veškeré dosavadní cenové rekordy nebo bude startovat na stejné částce jako první generace Galaxy Fold (53 990 Kč)?

Připomeňte si první generaci skládacího Galaxy Fold:

