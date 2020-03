Nadstavba One UI 2.1 by mohla brzy dorazit na Galaxy S10 a Galaxy Note10

U smartphonů od Samsungu většinou dochází k případné aktualizaci nadstavby až s budoucí velkou aktualizací softwaru. Tentokrát však Samsung změní zažité standardy a vydá pro vybrané modely samostatnou aktualizaci, která povýší nadstavbu na verzi One UI 2.1 bez zásahu do samotné verze Androidu. Řady Galaxy S10 a Galaxy Note10 by se mohly dočkat do konce dubna. Konkrétně modely Galaxy S10e, Galaxy S10 a Galaxy S10+ v horizontu tří týdnů.

V recenzi Galaxy S20 Ultra, který spolu s Galaxy Z Flip běží na One UI 2.1, jsme zmiňovali, že nadstavba vizuálně vypadá téměř stejně jako One UI 2.0. Samsung však chce zcela jistě rozšířit dostupnost funkce Quick Share, která slouží k rychlému sdílení souborů přes Wi-Fi s dalšími uživateli podporovaných smartphonů řady Galaxy, i na starší modely. Po řadě Galaxy S10 by se nadstavby One UI 2.1 měly dočkat i starší modely řad Galaxy S9 a Galaxy Note 9.

Jihokorejci však souběžně pracují i na větším upgradu One UI, jehož verze 2.5 bude součástí ROM s budoucím Androidem 11. A můžeme očekávat, že se této nadstavby dočkáme u připravovaného tabletofonu řady Galaxy Note 20, byť je jasné, že nástupce Galaxy Note10 půjde do prodeje ještě s Androidem 10. Budoucí generace tabletofonu by měla, alespoň podle spekulací, běžet na Snapdragonu 865.

Představení grafické nadstavby One UI 2.0:

Via Sammobile